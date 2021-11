De naarste grafieken dit jaar op het Damrak

Het is dit jaar niet alles ASMI wat er blinkt op het Damrak... Dit zijn de slechtste indexfondsen dit jaar. Daar zitten diverse speculatieve aandelen bij - het verhaal van Galapagos en Pharming kent u - maar er zitten ook fondsen bij die het allicht beter zouden moeten doen.



Niet in de rijtjes, maar PostNL zet op Q3's op een cent na een lagere bodem in de neergaande trend neer. Opmerkelijk is dat het fonds sinds de lente zo is gedaald, terwijl er een grote koper - Daniel Kretensky met nu dus 20,1% - actief was. Hij behoedt PostNL denk ik voor een plekje in de bovenste tabel.



Just Eat Takeaway zit intussen al een jaar in een neergaande trend en vandaag komt er weer een lagere bodem bij. Met kerst moet er aan de klanten worden gerapporteerd en ik stel me voor dat hedge fund en grootaandeelhouder Cat Rock (5,1%) nog nerveuzer wordt. JET is dik 20% van zijn porto... Briefje maar weer?



Het grote JDE Peet's breekt ook maar geen potten sinds de beursgang. Neergaande trend intact, heet het dan.



Ook ForFamers zit in een treurige neergaande trend, maar er komt juist omzet nu bij de all-time lows. Dat kan op bodemvorming duiden.



Vrijdag is het weer spannend om te zien met wat voor Q3's Vopak komt. De CEO is een maandje geleden vervangen en dat boezemt geen vertrouwen in voor de cijfers... En niets in de grafiek wijst vooralsnog op kopen.