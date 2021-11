Zoek de beweging voorbeurs, maar gelukkig is het Payroll Report er nog

quote: kees5555 schreef op 5 november 2021 09:29:

Puntje is natuurlijk wel dat ene meneer Xi een agendapuntje heeft dat heet: "bijdrage aan common prosperity". Wellicht is die bijdrage nog onbekend en heeft Alibaba daarom geen Q3 cijfers. (Zou eigenlijk in het Westen ook geen slecht idee zijn, aangezien het roofkapitalisme (waar ikzelf met aandelen ook van profiteer) de welvaartskloof ongezond groot gemaakt heeft.

Mooie spagaat hè… enerzijds begrijp de stappen van Xi maar al te goed, en los van het feit dat ik geen communist ben; vindt ik het geen slecht idee. In de US heeft big tech via het enorme lobby apparaat en campagne bijdragen gemiddeld genomen al meer invloed dan het het electoraat. Dat de welvarendste bedrijven maar marginaal bijdragen aan sociale voorzieningen middels belastingen is natuurlijk absurd; het buiten houden van vakbonden (hoe ouderwets dan ook) is een simpel voorbeeld. Lastige is dat ik wel verwacht een goed rendement te maken, maar goed daar kan ik ook de centrale banken de schuld geven, er is immers weinig keuze :-)