Slotcall: Beurzen stijgen vrolijk door na het nonbesluit van de Fed

Daniël Kretinsky heeft een belang van meer dan 20% opgebouwd in Post Nl de laatste maanden. Wat mij opvalt is dat de koers van een hoogtepunt van 5 euro, een low van 3,70 naar nu 4 euro is gegaan. Als iemand zo’n groot belang opbouwt zou je denken dat er meer vraag dan aanbod is en de koers omhoog zou moeten gaan,maar het tegenovergestelde is gebeurd. Hebben jullie hier een verklaring voor ? Ik heb overig zelf ook verkocht op 4,55 euro op een koop van 1,60