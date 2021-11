Slotcall: Beurzen stijgen vrolijk door na het nonbesluit van de Fed

Na het rente-nonbesluit met bescheiden tapering en wat extra inflatie-onzekerheid van de Amerikaanse Federal Reserve gisteravond stegen de beurzen vrolijk door. De AEX sloot vandaag 0,5% in de plus.

Verrassender was het besluit van de Bank of England om de rente onveranderd te laten en ook de monetaire steun, terwijl de markt rekende op een verhoging met gemiddeld 15 basispunten. Het Britse Pond daalt 1,3% procent ten opzichte van de dollar.

Hoogste inflatie in bijna 20 jaar

Vandaag kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers waaruit blijkt dat Nederland de sterkste inflatie in bijna twintig jaar kent. Afgelopen maand stegen de consumentenprijzen met 3,4% op jaarbasis, na in september ook al met 2,7% te zijn gestegen. Volgens het CBS is dit het hoogste prijspeil sinds april 2002.

Ook verschenen vanmiddag weer de Initial Jobless Claims, oftewel: hoeveel nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering zijn er afgelopen week bijgekomen. Het antwoord: 269.000. Een daling ten opzichte van de 283.000 van vorige week en zelfs minder dan de 275.000 waar door economen op gerekend werd.

Vraag maar raak

ING heeft zijn zaakjes op orde

ING Groep (-0,5%) is weer aardig 'back to normal', zo blijkt uit de goede derdekwartaalcijfers. De rente-inkomsten in Q3 bedroegen €3,4 miljard, licht hoger dan in 3Q20 (€3,3 miljard). De bank heeft haar zaakjes tamelijk goed op orde, maakt handig gebruik van de ECB-leenfaciliteit en presteert wat beter dan verwacht.

“ING Groep heeft zijn zaakjes aardig goed op orde, althans aanmerkelijk beter dan die andere Nederlandse grootbank, ABN Amro. Beleggers kunnen voor de komende jaren uitzien naar een erg aantrekkelijk dividendrendement”, schrijft IEX-analist Martin Crum. Toch blijft Crum wat voorzichtig rond bankaandelen. Waarom? Dat leest u in zijn analyse hieronder.

Basic-Fit gaat voor goud

De sportschooldiscounter steekt zijn ambities op de Capital Markets Day niet onder stoelen of banken. In 2022 moet Basic-Fit (+5,1%) circa 1250 verstegingen hebben en moeten er een miljoen nieuwe leden zijn, die een onderliggende ebitda genereren die 56% hoger ligt dan in 2019.

Of dat met al het gedoe met coronapassen gaat lukken valt te bezien, maar Niels Koerts geeft het management het voordeel van de twijfel. “Ik betwijfel daarom of Basic-Fit volgend jaar een ledengroei van 1 miljoen realiseert. Dat zou een stijging van 41% ten opzichte van eind dit jaar betekenen. Desalniettemin ben ik bereid om met het management mee te gaan, mede omdat het bedrijf tot dusver altijd aan de marktverwachting heeft voldaan.”

Rentes

De rentes dalen behoorlijk. In Nederland daalt de tienjaarsrente met zeven basispunten tot -0,10%.

Brede markt

De AEX (+0,5%) presteerde vandaag vergelijkbaar met Frankrijk (+0,6%) en Duitsland (+0,5%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) steeg 3,6% tot 15,6 punten.

Wall Street is wisselvallig: S&P 500 (+0,3%), Dow Jones (-0,3%) en de Nasdaq (+0,7%).

De euro daalt 0,6% en noteert nu 1,154 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1,1%) en zilver (+1,2%) klimmen.

Olie: WTI (+0,7%) en Brent (+1,8%) stijgen ook.

Bitcoin (-2,4%) daalt.

Het Damrak:

In de maandelijkse beursenquête van Actiam tippen beursexperts vooral ASML (+2,5%) en KPN (+0,4%) voor de maand november. De kenners verwachten dat vooral Just Eat Takeaway (+0,1%) deze maand zal floppen.

(+2,5%) en (+0,4%) voor de maand november. De kenners verwachten dat vooral (+0,1%) deze maand zal floppen. De AMX (+1,7%) en AScX (+0,5%) sloten ook beide in het groen.

(+1,7%) en (+0,5%) sloten ook beide in het groen. BAM (+2,3%) draait een stuk beter dan vorig jaar, maar er zijn toch nog wat bleeders en de outlook blijft terughoudend vanwege onduidelijke 'lopende claims'. Lees hier de analyse van Peter Schutte.

(+2,3%) draait een stuk beter dan vorig jaar, maar er zijn toch nog wat bleeders en de outlook blijft terughoudend vanwege onduidelijke 'lopende claims'. Lees hier de analyse van Peter Schutte. Personeelstekort is voor Ordina (-0,6%) geen nieuws, want er worden veel minder IT'ers opgeleid dan er nodig zijn. Niels Koerts ontwaart in de cijfers dat het bedrijf ondanks de strategiewijziging die een paar jaar succes had, toch weer freelancers heeft moeten inhuren. Dat betekent dat bij de aantrekkende omzet de marges omlaag gaan. Zijn uitgebreide analyse vindt u hier.

(-0,6%) geen nieuws, want er worden veel minder IT'ers opgeleid dan er nodig zijn. Niels Koerts ontwaart in de cijfers dat het bedrijf ondanks de strategiewijziging die een paar jaar succes had, toch weer freelancers heeft moeten inhuren. Dat betekent dat bij de aantrekkende omzet de marges omlaag gaan. Zijn uitgebreide analyse vindt u hier. ING heeft zijn koersdoel voor CTP (-0,5%) licht opgetrokken naar €23. Het koersdoel gaat nog altijd gepaard met een koopadvies.

(-0,5%) licht opgetrokken naar €23. Het koersdoel gaat nog altijd gepaard met een koopadvies. De elektrische bussen van Ebusco (-5,3%) gaan ook rondzoemen in Noord-Amerika. Twee van zijn modellen zal Ebusco daarheen brengen en Ebusco zal er ook onderhoud gaan uitvoeren. De Canadees Ted Dowling zal in Noord-Amerika managing director worden.

Adviezen

Euronav: naar €12 van €10 en kopen - Degroof Petercam

Wolters Kluwer: naar €110 van €106 en kopen - Credit Suisse

Wolters Klwer: naar €93 van €73 en houden - Kepler Cheuvreux

CTP: naar €23 van €22 en kopen - ING

Fugro: naar €10,90 van €10,70 en kopen - ING

ArcelorMittal: naar €35 van €32 en kopen - UBS

Agenda vrijdag 5 november 2021

07:00 Sif Holding - Cijfers derde kwartaal

08:00 Eurocommercial - Cijfers derde kwartaal

08:00 Hydratec - Cijfers derde kwartaal

08:00 Industriële productie - September (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - September (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - September (Bel)

13:30 Banengroei en werkloosheid - Oktober (VS)

20:00 Consumentenkrediet - September (VS)