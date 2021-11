Beursexperts tippen ASML en KPN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Redactioneel

Net als het weer kan het ook op de beurs deze maand vriezen of dooien, zo blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Het aantal optimisten en pessimisten houdt elkaar aardig in evenwicht. Wel verwacht een meerderheid dat de Amerikaanse lange rente gaat oplopen. Vorige maand waren de deelnemende experts wat aan de sombere kant. Aanvankelijk leek die voorspelling uit te komen, maar de AEX-index toonde halverwege oktober opmerkelijke veerkracht en slaagde er uiteindelijk zelfs in 5% hoger te eindigen. De Midkap daalde overigens wel met 1,1%, maar die index telde maar liefst tien aandelen waarvan de koers met dubbele cijfers kelderde. Verwachtingen november: dubbeltje op zijn kant Voor november hebben de 61 deelnemende beleggingsprofs moeite om richting te kiezen. 28% denkt dat de AEX-index gaat dalen en 33% verwacht een stijging. De rest is neutraal. De optimisten wijzen vooral op mooie winstcijfers, terwijl de pessimisten vrezen dat de rente verder gaat stijgen, door het beleid van centrale banken en de oplopende inflatie. De stemming onder de beursexperts voor november is als volgt: 27,9% is optimistisch (dat was vorige maand 27,0%)

39,3% is neutraal (tegen 30,3% vorige maand)

32,8% is pessimistisch (was 42,9%)

Saldo: -4,9%. Prognose komende halfjaar: volkomen verdeeld Ook voor de langere termijn zijn de meningen verdeeld. 34% verwacht dat de AEX-index over een half jaar is gestegen. 33% houdt rekening met een daling en 33% is neutraal. Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden: 34,4% is optimistisch (dat was vorige maand 23,8%)

32,8% is neutraal (tegen 36,5% vorige maand)

32,8% is pessimistisch (dat was 39,7%)

Saldo: +1,6% Speciale vraag: Gaat de Amerikaanse lange rente oplopen? De speciale vraag ging deze maand over de rente op de tienjarige Amerikaanse staatsobligaties. Waar staat deze over twaalf maanden? Noordwaarts, denken de meestse experts. Maar liefst 55% van hen verwacht een stijging tot boven de 2% (tegen circa 1,57% nu). 7% denkt dat de rente veel hoger zal zijn. De overige 38% voorspelt dat de rente ongeveer gelijk blijft. Opvallend genoeg denkt niemand dat de rente weer onder de 1% zal duiken. Aandelenkeuzes oktober: ASMI steelt de show Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het ervan afgebracht? Niet denderend, zo blijkt. De vier getipte aandelen eindigden weliswaar allemaal keurig in de plus, maar drie ervan stegen minder hard dan de AEX-index. Alleen ASMI sprong er in positieve zin uit, met een koersstijging van maar liefst 15,7%.



Van het rijtje floppers eindigde alleen Just Eat Takeaway in de min. De andere drie aandelen overtroffen de AEX-index. Vooral ArcelorMittal steeg tegen de verwachting in. Per saldo liet een fictief long/shortfonds 0,4% liggen. Toppers oktober

Rendement

Floppers oktober Rendement

Royal Dutch Shell +2,8% Adyen +8,1% Aegon +2,0% Just Eat Takeaway -1,5% ING +4,4% ArcelorMittal +10,8% ASM International +15,7% AkzoNobel +5,3% Keuzes november: ASML gooit hoge ogen, Just Eat Takeaway in verdomhoekje Tot slot de keuzes voor november. Welke aandelen moeten we volgens de beursexperts absoluut hebben en welke kunnen we beter mijden? Bij de toppers staat ASML bovenaan, gevolgd door KPN en Aegon. ASMI is na de recente koersstijging van het boodschappenlijstje afgevoerd. Van Zeijl vindt Aegon een bijzondere keuze. "Dit aandeel profiteert als de Amerikaanse rente stijgt. En zoals bleek gaan de experts daar wel van uit. Een consequente keuze dus," oordeelt hij. Wie nog aandelen Just Eat Takeaway heeft, kan deze beter van de hand doen, als we naar het lijstje floppers kijken. Maar liefst 17 experts denken dat dit het slechtste aandeel gaat worden. Slechts twee deelnemers denken dat de bodem nu wel is bereikt en dat de koers weer in de lift komt. Adyen en ArcelorMittal gaan nog een ronde mee in het lijstje floppers, aangevuld met Prosus, Unibail-Rodamco en Philips. laatstgenoemd bedrijf heeft inmiddels enkele rechtszaken aan zijn broek vanwege afbrokkelend schuim op slaapapneu-apparaten. Mogelijk schrikt dat de experts af. Toppers november

Saldo* Floppers november Saldo* ASML 7 Just Eat Takeaway -15 KPN 5 ArcelorMittal -4 Aegon 4 Adyen -4 Unilever 3 Prosus -2 ING 3 Unibail-Rodamco Westfield -2 Royal Dutch Shell 3 Philips -2 * Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

