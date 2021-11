AEX 820? Volle bak voorbeurs met veel cijfers en nieuws

De AEX lijkt boven 820 te openen, ofwel is voorbeurs weer dynamisch op weg om een nieuwe all-time high neer te zetten.

We have to be humble about what we know about this economy, Fed-voorzitter Jerome Powell zei het echt gisteren. Het rentebesluit was volledig volgens verwachting. Afbouwen dus en daarna rentes verhogen. En de koersen vonden het allemaal prima.

Resumerend, #Fed heeft goed gecommuniceerd, niet één verrassing in Tapering & Transitory rentebesluit. $15mld per maand minder steun en volgend jaar zien we de rentes wel. Aandelen nu op all time high, dollar en rente doen niks. Belangrijkste quotes Jerome Powell: pic.twitter.com/uA7oH7oJ0y — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 3, 2021

Hier ziet u de S&P 500 en Nasdaq 100, wat een weelde mensen. Goed te zien in het plaatje: deze winter daalde met name dure technologie flink op de eerste signalen van inflatie en hogere rentes. Intussen is dat here tot stay en stijgt de boel. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan, dan maar weer?



Inflatie was natuurlijk een van de topics gisteravond... en dat is het nu ook bij ons. Ook goedemorgen, zeg. Goed voor schulden, slecht voor cash.

#Consumentengoederen en -diensten waren in oktober 3,4 procent duurder dan een jaar eerder. De #inflatie in oktober was de hoogste in bijna 20 jaar.https://t.co/KVU2pTtjs0 pic.twitter.com/VXhMG60jH6 — CBS (@statistiekcbs) November 4, 2021e

Meteen door. want er is weer onthutsend veel voorbeurs op de laatste, echte drukke beursdag van het jaar als het om de agenda gaat. Er zijn weer veel Q3's op het Damrak. ING is beter dan verwacht en boekt op alle punten vooruitgang.

Resultaten BAM trekken flink aan, maar het herhaalt outlook 2021. Het bedrijf meldt niks over afschrijvingen op dat probleemproject dat we niet mogen weten, maar dat waarschijnlijk begint met A en eindigt op fsluitdijk

Basic-Fit versnelt de uitrol nieuwe clubs... en niet zo'n beetje ook zeg!



Nog niet bekeken, Ordina komt net door met Q3's en Vivoryon meldt minder verlies.



De opening met mooie indices, sterkere dollar, hogere commodities en lagere crypto's. In Hong Kong staan Tencent en Evergrande op +1,6% en -3,7%



De rentes hebben nog geen haast:

The S&P 500 and the Nasdaq hit record highs for a fifth straight session as the Federal Reserve came through with an expected plan to start pulling back on the huge help it's been giving to the economy. More here: https://t.co/Zr47GTIYab pic.twitter.com/DpFu6U6ZF2 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 4, 2021

Vandaar dat goed voorbereide Fed-rentebesluit, in het vorig decennium vlogen de rentes in één keer omhoog toen ze dat niet goed deed. Taper tantrum dus.

Stocks rise as Fed tapers without the tantrum https://t.co/MaNmsD4YB6 pic.twitter.com/eLc1IriQz0 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 4, 2021

Vanmiddag de BoE:

BOJ Kuroda signals no mood to rush stimulus exit even as Fed tapers asset buying https://t.co/rSHmJAtwSw pic.twitter.com/5BISEfzQB3 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 4, 2021

Vanmiddag de BoE herhaal ik nog maar even.

In Polen hebben ze vandaag de rente 1,15% verhoogd. Als het een weerbericht zou zijn, zie je dat er een front met verhogingen uit het Oosten op komt zetten. pic.twitter.com/pm7eVUT4E8 — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 3, 2021

Iedereen wil iets met Tesla:

Vanmiddag de BoE herhaal ik nog maar even:Uber has struck a deal with Tesla which will allow its drivers in London to buy or lease the electric vehicles at discounted rates as part of an incentive scheme to boost the use of more eco-friendly cars. Read more https://t.co/YCKBRnGAdf pic.twitter.com/JyBH21KXlg — Reuters Business (@ReutersBiz) November 4, 2021

China dus, er is meer dan alleen de vastgoedmarkt en energie:

Chinese Premier Li Keqiang said preemptive steps and fine-tuning of policies are needed to address challenges facing the economy, as concern builds over slowing growth https://t.co/iYW4eLfhZJ — Bloomberg Markets (@markets) November 4, 2021

Een puur trading fonds een etf noemen, niet handig? Cathie Wood doet het. Inderdaad Zillow, maar ook Bed, Bath & Beyond, meme-aandelen en biotechjes Evaxion en TDH Holdings: er gebeuren weer heel gekke dingen op de Big Board.

Cathie Wood’s ETFs sold 3.9 million shares in Zillow on Wednesday as the stock’s rout deepened — a day after buying more of the stock https://t.co/SMC7paxZOW — Bloomberg Markets (@markets) November 4, 2021

Veel plezier en succes vandaag.