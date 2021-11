ASML blijft achter

Bericht delen via:

In de chipsector is er nog altijd sprake van een tekort in productiecapaciteit. De aanhoudende vraag naar halfgeleiders voor onder andere computers, smarrtphones en auto's zorgt voor sterke resultaten bij zowel chips- als chipmachinefabrikanten.

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, laat de sterke prestaties van de sector goed zien. De index heeft onlangs de consolidatiefase van de afgelopen maanden opwaarts afgebroken en de oude stijgende trend hervat.

De Nederlandse chipmachinemakers laten echter een meer verdeeld beeld zien. ASMI is uitgebroken, maar zowel ASML als Besi lijken momenteel wat kracht te missen. Ik bespreek hieronder de technische plaatjes.

SOX-index is uitgebroken

De SOX-index heeft een oude weerstand gebroken. Nu de neutrale range aan de bovenkant is verlaten, verbetert het technische plaatje. De SOX-index heeft met de doorbraak boven de laatste koerstop de stijgende trend weten te hervatten. Een technische verbetering is opgetreden met een eerste koersdoel rond weerstand 3.950,00 punten (berekend koersdoel).

ASML mist kracht

Terwijl de SOX-index een mooie uitbraak laat zien, lijkt de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML even niet te kunnen overtuigen. Na de daling van eind september is de koers wel gaan herstellen, maar de oude toppen lijken nog ver weg.

ASML is teruggekeerd naar de voormalige bodem van september. Deze oude steun fungeert als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld matig. Er ligt steun op €559,70 (bodem van 8 juli). De weerstand bevindt zich rond €764,40 (top van 15 september). Pas na een doorbraak boven deze weerstand klaart het beeld verder op.

ASMI is wel uitgebroken

ASMI is van het Nederlandse chipmachinetrio koerstechnisch de sterkste performer. Na de publicatie van mooie cijfers over het derde kwartaal is de koers hard opgelopen.

ASMI heeft de stijgende trend hervat nu een tussenliggende weerstand is overwonnen. Met de uitbraak is een technische verbetering opgetreden. ASMI krijgt hiermee ruimte voor verdere koersstijging richting berekend koersdoel €450,00.

Besi nadert bovenkant bandbreedte

Ook Besi weet te profiteren van de sterke vraag naar hoogwaardige chips. Het bedrijf publiceerde onlangs prachtige resultaten, maar is wat behoudender over het volgende kwartaal. Mede hierdoor lijkt ook de koers van het aandeel even wat achter te blijven.

Besi beweegt in zijwaartse richting tussen steun €61,32 (bodem van 13 oktober) en weerstand €83,08 (gevormd op 15 september). Een uitbraak buiten deze neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop.

Besi heeft onlangs wel de correctieve beweging naar boven gebroken, hetgeen een eerste technische verbetering weergeeft. Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven de weerstand noodzakelijk.