Live Fed rentebesluit: Tapering!

Hier het Fed rentebesluit, in de prik en de Koersen doen niks. Besluit is volgens consensus, geen verrassingen en is daarom ingeprijsd. Misschien dat vanaf 1930 quotes van voorzitter Jerome Powell in zijn persco nog wat reuring brengen. Oh ja, u ziet de kop: de Fed blijft vasthouden aan transitory, ofwel tijdelijke inflatie.

Hieronder volgt u de persco van 19:30 tot 20:30 uur. Quotes, nieuwtjes en koersbewegingen meld ik hier en aan het einde maak ik een net verslag. Deze quotes van Powell leen ik van Reuters: