Slotcall: En we gaan nog niet naar huis

Ik zie zelf ook dat Shell op -10% staat en dat de olievoorraden oplopen, maar dat ze geld winnen als water en binnenkort aandelen gaan inkopen, daar hoor ik jullie niet over. Maar vooral: wie verkoopt nu in hemelsnaam, het aandeel heeft met een prijs van € 83 op olie vroeger op € 30 gestaan!!!! Nou dat is nog een eindje. Gisteren kwam er een advies op kopen en een doelstelling van € 21,50 naar 24,50 Sinds gisteren down, uitleg???



Nog 1x Mittal. Afgelopen maandag prima stijging, goeie berichten over importheffingen. Gisteren giga down, geen enkele analyse. Vandaag even + € 0,40 maar uiteindelijk - € 0,17 Na gisteren weer abnormaal, berichtgeving, uitleg….. 0,0%