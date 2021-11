Slotcall: En we gaan nog niet naar huis

De AEX (+0,5%) is dicht, het is donker op het Damrak, maar de beursdag is nog niet voorbij.

Om 19:00 uur neemt de Fed dan eindelijk het langverwachte tapering rentebesluit, ofwel afbouwen steunprogramma. Ik volg het hier straks op IEX voor u. De markt gaat hier vanuit en dit is dus ingeprijsd. Afwijkingen kunnen voor koersbeweging zorgen.

De maandelijkse steun van $120 miljard wordt met $15 miljard per maand terug gebracht. In juni 2022 moet het dan klaar zijn

In H2 2022 moeten er twee kwartjes renteverhoging volgen

Inflatie is nog steeds temporary volgens de Fed

Verder krijgt voorzitter Jerome Powell in de persco vragen over of hij wordt herbenoemd (gaat hij niet op in) en over economie, werkgelegenheid, lonen, supply chain, chips en alle issues momenteel in economie en op financiële markten. En of het zelf handelen van Fed officials nu echt voorbij is!

Tapering mag u al afvinken, maar het zijn wellicht die andere onderwerpen waar de koersen misschien op reageren.

Komt net vliegende Amerikaanse inkoopmanagersindex dienstensector oktober door (#ISM). Zie prices paid... De #Fed gaat om 19u nu zeker verkrapping (#tapering) aankondigen. Een of twee kwartjes rente volgend jaar en wanneer precies, daar zal persco wel over gaan #AEX pic.twitter.com/Il0OHHrdv0 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 3, 2021

Let bij het rentebesluit vooral op EUR/USD en de VS rente. Vandaag is daar niet zo heel veel te doen, zie hieronder. vervolgens kijkt u naar de S&P 500 en Nasdaq 100 (brede markt vs technologie) en vervolgens naar goud, crypto's, commodities en waar u maar in bent geïnteresseerd.

Deze beursdag verliep rustig met dit besluit in het achterhoofd en op de brede markt is op commodities na dan ook niet zo veel te doen.

De aandelenindices gaan alle kanten op, maar er staan nullen voor de komma en de grootste indices blijven dicht bij huis. Of het nou een min of een plus is

De volatiliteit doet het ook met een nul voor de komma

De dollar trekt wat aan naar 1,158

Olie en goud liggen slecht en crypto doet ook maar wat

De rentes houden zich ook gedeisd na een paar wilde dagen:

Beursplein 5

De AEX en AMX doen aan kalm aan vandaag, maar de AScX heeft het op haar heupen. Dat heeft veel te maken met de juichend ontvangen Q3's van Heijmans. BAM komt morgen door en surft lekker mee. En die cijfers van Heijmans zijn echt goed:

Heijmans nu wel beloond voor sterke operationele prestatie #Heijmans https://t.co/dymV8hu4Ye — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) November 3, 2021

Wolters Kluwer levert ook puike Q3's af (doet ze dat wel eens niet dan?), verhoogt de outlook en kan misschien weer aan €100 op het bord denken:

Heijmans is trouwens niet eens de grootste stijger vandaag, dat is Ebusco. Ik geef u niet de slotgrafiek, maar mijn tweet van vanmiddag. Ik weet nog steeds waarom het fonds zo tekeer gaat vandaag, maar kreeg veel suggesties op Twitter (het aandeel leeft blijkbaar toch onder beleggers).

Ik zie de smoking gun er niet tussen, maar oordeel zelf. Even klikken en dan ziet u alle reacties:

Sorry, geen nieuws en ik hoor ook niks. Zeg maar waarom #Ebusco 15% hoger staat. Vrijdag twee weken genoteerd, gebeurde niet zoveel en dan ineens sluipt het er in. Mss is het ook wel niet meer dan dat #AEX pic.twitter.com/tIqOomwa9W — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 3, 2021

Wie of wat vallen er vandaag nog meer op het Damrak op? Alles beweegt door elkaar, er zijn geen grote gemene delers met technologie, waarde, cyclisch en financials.