U kunt gaan als belegger. Amsterdam gaat huizenprijzen even regelen

Hoeveel factoren zijn er wel niet die voor die recordhoge huizenprijzen zorgen? Som ze maar op. De grootste usual suspect is de ultralage rente en meer vraag dan aanbod doet de rest. Het is natuurlijk gemakkelijker om gewoon een zondebok aan te wijzen. Vandaag in de Amsterdamse pers.

Mes snijdt altijd aan twee kanten. Beleggers mogen dus ook niet kopen mocht markt draaien, wat daling kan versnellen en verergeren. Kan 020 weer met beyond the curve maatregel komen. Als Amsterdamse huiseigenaar vind ik het prima: hoe meer goede bedoelingen, hoe hoger de prijzen https://t.co/qIdvwRr2TU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 3, 2021

Die verfoeide beleggers zijn een gevolg en niet de oorzaak, naar mijn bescheiden mening. Vooral door de rentes op nul en de ECB die de obligatiemarkt kaal eet, waardoor daar op de veiligste leningen een negatief rendement is. Met mijn 53 jaar hoor ik eigenlijk ook tot de mensen die ze zouden moeten kopen...

Risico afbouwen richting pensioen, old school beleggingsleer. De 60%-40% porto. Dat werk. Mijn obligaties heb ik echter twee jaar geleden verkocht en nu zit ik ook met de handen in het haar. Want waarheen? Ik beleg er al in en neig zelf naar nog meer Dividend Aristocrats. Maar die zijn ook niet immuun voor beursdalingen...

Het is een kwestie van stijl, want ik heb het meeste met aandelen. U zoekt het misschien om precies dezelfde reden in (Amsterdamse) huizen. Of u hebt voor uw kroost een pand of appartement gekocht met de overwaarde van uw eigen huis, of met het geld dat u anders misschien ook in veilige AAA's had geïnvesteerd.

In Amsterdam is het volkssport om de Prins Bernhards van deze wereld de schuld te geven van de hoge prijzen. Die Prins Bernhards waren wel degenen die in de daling van 2008-2013 het aanbod begonnen op te kopen. Even terzijde: ik kocht zelf toen ook en oh ironie, net als kopers nu werd ik voor gek verklaard...

Kortom, de Prinsen Bernhard namen risico en zijn daar ruimmm voor beloond. Feli's, zeggen we dan. Enfin, Amsterdam hoeft er nu niet meer op te rekenen dat de Prins Bernhards van deze wereld een daling kopen. Hoewel, boven €512.000 is er ook nog wel iets te koop in de stad en €512.001 bieden kan ook nog.

Ja, Amsterdam: de markt vindt echt wel weer sluiproutes.

Intussen vrees ik zelf met groten vreze hoe het volstrekt gebrek aan risicoperceptie in de huidige markten uitpakt, mocht de markt draaien. Want dat geldt zowel voor mensen die niet beter weten en risico ook nog nooit in hun staart hebben voelen bijten, als voor ervaren beleggers die het eigenlijk noodgedwongen doen.

Als u parallellen in de geschiedenis zoekt: in het dotcomtijdperk namen we ook te veel risico en dat hebben we geweten... De Grote Depressie, die met de krach van 1929 begon, was vooral een gebrek-aan-cash-crisis. we leven nu in het teveel-aan-cash-tijdperk. Wie weet eindigt dat dan met een krach.