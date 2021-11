Amsterdam gaat hoge huizenprijzen wel even regelen

Natuurlijk is de veel te lage rente de oorzaak, maar dat mogen de toppertjes die mede het beleid bepalen nooit zeggen want dan schiet de rente omhoog dus wordt niet de oorzaak aangepakt maar door stemgeile politici vanalles verzonnen voor korte termijn stem gewin zonder de maatregelen voldoende te toetsen in elk scenario.



En het leukste is..... je doet er helemaal niks aan.



Greenspan kreeg toch de schuld van de financiële crisis 2007 2009 omdat hij in reactie op de recessie 2002 de rente te lang te laag had gehouden.....

Dat was +1% en voor een periode veeeel korter dan nu...



Daar moest hoog nodig van geleerd worden, signalen moesten eerder opgemerkt worden etc etc, hele boeken zijn er over geschreven....



En nu? Geen signalen toch.... neh... this time its different....