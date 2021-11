Wat doet u hier nou voorbeurs? Komt u vanavond maar terug

En wie niet springt en wie niet springt is bang voor de Fed?

De AEX indicatie is vlak na weer records op Wall Street. Ook hóóggewaardeerde en vaak niet eens winstgevende technologie, dat zeker niet bang is voor de Fed dat vanavond dus een langverwacht rentebesluit neemt. De markten wachten dat nu rustig af, want u moet de beweging zoeken op de brede markt.

Met die toppen regent het wel weer extreme excessen op de markt. Op Wall Street gingen gisteren verschillende aandelen helemaal... ja, hoe zeg ik dat? Dit plaatje krijg ik van een volger op Twitter. Iemand die short Avis (+108,3%!) meldt op Reddit dat... U ziet het. Risk happens fast zeiden we vroeg altijd..

Ooit gaan we nog veel zien, lezen en horen hoe deze jaren amateurs zichzelf in een paar koerstikken de vernieling in hielpen?

U weet hoe het zit, vanavond om 19:00 uur besluit de Fed om te gaan taperen. Ofwel, ze brengt haar maandelijkse inkoopprogramma van $120 miljard ($80 miljard obligaties en $40 miljard hypotheekproducten) met $15 miljard per maand terug. In H2 volgend jaar volgt dan in principe de eerst renteverhoging.

Dit is het tot gecommuniceerde plan - het gaat altijd met zoveel woorden - en dat is dus in principe ingeprijsd. With a high level of uncertainty ahead: ja, CNBC, de voorzitter maakt er nooit een geheim van dat hij ook niet in de toekomst kan kijken. De persconferentie is om 19:30 uur en IEX volgt het live.

The Fed is about to set its post-crisis policy course — with a high level of uncertainty ahead https://t.co/lVDhLNSBvm — CNBC (@CNBC) November 2, 2021

Geef ik u de laatste cijfers nog mee: de laatste inflatiecijfers kent u - door het dak - maar de inflatieverwachtingen van de markt komen nu iets af:

Voor de dollar precies 3,0% en voor de euro exact 2,0%

De Amerikaanse tienjaarsrente doet nu 1,56% en de Duitse -0,16%



Een plaatje die mij opvalt, de Nederlandse gas future )oranje) is intussen gehalveerd. Dat geldt niet voor de oh zo volatiele internationale (paars):



Over naar de Q3's! Wolters Kluwer rolt net door (waarom niet een uur eerder?), ik heb het nog niet bekeken, maar ze verhoogt in ieder geval de outlook. Afvinken maar weer, zoals altijd, gok ik dan maar.



Heijmans heeft puike cijfers, verhoogt de winstverwachting, zegt alles onder controle te hebben (bij een Nederlandse bouwer is dat inderdaad nieuws) en blijft alert op supply chain, inkoopprijzen en transport. Dat is iets anders dan er last van hebben.



De opening mag amper die naam hebben. Alles en iedereen blijft dicht bij huis nu, of het zijn in ieder geval geen wereldschokkende bewegingen. In Hong Kong staan Evergrande +2,6% en Tencent +0,8%.



De laatste tijd o zo volatiele rentes doen nu even kalm aan. Dat wilde gedoe is touwtrekken tussen kamp temporary en kamp St. Juttemis, denk ik.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met nog Q3's nabeurs van Lyft (hier) en Bed Bath &Beyond (hier), koersreacties: +12,8% en +67,5%!

08:03 Licht lagere opening Damrak voorzien

07:49 Zalando ziet winst normaliseren

07:49 Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Unibail

07:31 Lufthansa boekt weer winst

07:30 Heijmans positiever gestemd over 2021

07:25 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel DSM

07:05 Beursblik: Morgan Stanley verhoogt koersdoel DSM

07:00 Chinese dienstensector toont lichte groeiversnelling

07:00 Ruim 247,4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:58 Europese beurzen openen vlak

02 nov Lyft fors hoger na sterke cijfers

02 nov Wall Street weer naar records

02 nov Facebook stopt met gezichtsherkenning

02 nov Olieprijs daalt

02 nov Wall Street weer op winst

02 nov Europese beurzen eindigen hoger

02 nov Beursblik: beleggers moeten Just Eat Takeaway mijden

02 nov AEX licht hoger op terughoudend Damrak

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 Heijmans - Cijfers derde kwartaal

08:00 Wolters Kluwer - Cijfers derde kwartaal

07:00 Deutsche Lufthansa - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers derde kwartaal (Dld)

21:00 Qualcomm - Cijfers vierde kwartaal (VS)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - Oktober (Chi)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Oktober def. (VK)

11:00 Werkloosheid - September (eur)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:15 Banenrapport ADP - Oktober (VS)

14:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - Oktober def. (VS)

15:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Oktober (VS)

15:00 Fabrieksorders - September (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

19:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

19:30 Federal Reserve - Toelichting rentebesluit (VS)

Hier is de consensus voor die PMI's:

En dan nog even dit

Joh!

The Dow closed above 36,000 for the first time as strong earnings continued to lift shares. Investors also bet that the Federal Reserve would come through with a plan to start pulling back on the assistance put in place during the health crisis. More here: https://t.co/UsUj01d4dS pic.twitter.com/KsbjZbF1qe — Reuters Business (@ReutersBiz) November 3, 2021

Verrassing:

Tencent may be better positioned to build out the metaverse than Meta https://t.co/uG6DFPvbWr — Bloomberg (@business) November 2, 2021

Afgelopen winter ging technologie nog -20%, toen de eerste tekenen van hogere inflatie en rentes duidelijk werden. Nu breekt ze records:

Big Tech stocks may be defying an outbreak in bond volatility, but Wall Street strategists warn that a spike in real interest rates could finally knock them from all-time highs https://t.co/M4ebOjO5Kw — Bloomberg (@business) November 2, 2021

Oh, dit wist ik niet. Haalt de media ook niet. Zoek de verschillen ook met Glasgow:

Sky-high energy prices from Europe to Asia highlight the need for more investment in natural-gas supplies while renewable energy output still lags, traders and executives gathering in Amsterdam say https://t.co/RPxerpxj5J — Bloomberg (@business) November 2, 2021

Niet iedereen vindt de markt te duur?

KKR deployed a record amount of money in new investments in the third quarter as assets soared and the dealmaker pushed deeper into technology-related bets https://t.co/RN5QZ1e0kL — Bloomberg (@business) November 2, 2021

Die supply chain issues zijn meer dan serieus:

Apple is cutting production of iPad tablets to allocate more components to the iPhone 13, Nikkei said. Read more here: https://t.co/H14wnFN4oA $AAPL pic.twitter.com/hwazpLcpaJ — Reuters Business (@ReutersBiz) November 3, 2021

Nooit van gehoord, maar het is weer eens wat anders dan Sell in May:

#Halloween: Sell in May has ended

We’ve entered the best six months period of the year#SellinMay is based on #SP500 tendency to underperform (since 1957 on average +1.6%) for the six months of May through October and outperform from November through April (average return: +6.9%) pic.twitter.com/RcQcMAgxsI — Ivan Snurer (@IvanSnurer) November 1, 2021

Veel plezier en succes vandaag.