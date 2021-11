Het is weer worstelen met de supply chain voorbeurs

De AEX-indicatie is ietsie lager. Kijk niet raar op als het ook rustig blijft met Creatief met Tapering van de Fed morgenavond in aantocht.

De aandelenfutures doen nu kalm aan na weer een feestelijk Wall Street.

Japan staat flink hoger, China doet het weer lager

Dollar staat precies op 1,16

De rentes doen twee basispuntjes lager

Weing spektakel en sensatie bij commodities en crypto

DSM heeft een Q3 trading update en houdt het lekker kort. Het bedrijf voldoet ook aan de verwachtingen, heeft weinig last van supply chain-ellende, verhoogt de outlook ietsiepietsie, maar zegt niets over de Materialsdivisie die het afstoot. Tip: breng gauw naar de beurs met deze koers én waardering :-)



Oeps, ForFarmers trekt de outlook 2021 in. Het bedrijf heeft ook een Q3-update en dat is een hele waslijst. Er zijn ook veel issues, vooral energiekosten die in het resultaat hakken. Ja, hakken. Duimen maar, vorig week was de beurs niet mals voor bedrijven met zulke resultaten.

De Q3's van Kendrion zien er beter uit.



Over die supply chain issues, volgens Bloomberg wordt het nog erger. Lekker dan. Komen energiekosten bij, personeelstekort en noem alle huidige beren op de weg voor de winsten maar op.

NEW: Empty supermarket shelves. Ships backed up at ports. Plants waiting on new parts.



The supply chain crisis isn't getting better. It's getting worse — and it threatens to take down the global economy with it.



Read The Big Take ?? https://t.co/2EPJbo2eUp — Bloomberg Markets (@markets) November 2, 2021

Kijk ik met een schuin oog naar de Australische tienjaarsrente. De centrale bank nam vannacht een rentebesluit - UNCH - maar de tienjaarsrente daalt iets, omdat de bank openstaat voor renteverhogingen. Ik let hierop, omdat Australië Triple A met stable outlook heeft als credit rating.

En de rente zo loopt zo snel op door inflatieangst, zoals het heet.



De opening dan met weinig beweging. Nabeurs Wall Street leverde aan de Nasdaq ons NXP Semiconductors nog voor huidige chip-begrippen routinematige Q3's af: -1,5%. In Hongkong noteren Evergrande en Tencent -2,9% en -0,9%. Nieuwste crypto-sensatie shiba doet +0,9%.



De rentes hebben het er wel druk mee richting Fed, daar gaan de basispunten alweer:

Veel plezier en succes vandaag.