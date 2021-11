Bullish pullback Facebook

De recente terugval van Facebook impliceert een bullish pullback. Buy The Dips is het adagium.

Facebook heeft heel wat te verduren gehad de afgelopen tijd: tegenvallende cijfers en een slecht gevallen software-update. Maar de meest opvallende negatieve koppen kwamen door de beschuldiging van een klokkenluider dat het management eigen financiële belangen boven die van de Facebookgebruikers zet.

Forse daling

Uiteraard ga ik niets zeggen over dit nieuws, maar ik ben wel benieuwd wat de gevolgen ervan zijn. Vooral wil ik beoordelen of de forse koersdaling van Facebook schade heeft aangebracht in het technische plaatje. Dat doe ik dan ook hieronder.

Want mede door de negatieve publiciteit is de koers van Facebook sinds het all-time high van 1 september rond $384,33 met ruim 16% gedaald. Het bericht van de nieuwe naam Meta voor het moederbedrijf, alsmede de lancering van de collectieve virtuele ruimte Metaverse, hebben de koers niet kunnen opkrikken.

Belangrijk is te melden dat we een positie in onze defensieve lange termijn portefeuille aanhouden. Dat doen we al sinds 22 juni vorig jaar. In het TA-team hebben we het technische plaatje van Facebook uitvoerig bekeken. Voor de lange termijn beoordelen we dit nog als positief.

Stabilisatie

Op korte termijn is er sprake van een dalende trend, hoewel de koers wel wat lijkt te stabiliseren. De belangrijkste technische conclusie is dat er op de lange termijn een bullish pullback scenario aan de gang is. Dat wil zeggen dat de koers, na een felle stijging, nog één keer terugkeert naar het niveau waarop eerder een koopsignaal is opgetreden.

Dit niveau ligt rond $304,67, gevormd door de top van augustus 2020.

Technisch lijkt een haussestrategie kansrijk. Zie ook de uitgebreide uitleg van de Bullish Pullback helemaal onderaan mijn blog.

Lang verhaal kort, de huidige terugval mag als een Buy The Dip kans gezien worden.

Facebook is de steun van $304,67 genaderd

Facebook stabiliseert binnen de dalende trend, boven steun rond $304,67 (de bodem van 17 augustus 2020). Op de grafiek zijn nog wel lagere toppen zichtbaar, maar overtuigend is het negatieve plaatje niet meer.

Vooralsnog is een herstel mogelijk, mogelijk zelfs richting de weerstand van $384,33 (de top van 1 september).

Pas bij een doorbraak daarboven komt er ruimte voor grotere en lange termijn koersstijgingen richting ons berekende lange termijn koersdoel rond $420.





Pullback brengt koopniveau dichterbij

De recente correctie van Facebook vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

De recente terugval mag als een Buy The Dip kans gezien worden. Er ligt steun op $304,67 (de bodem van 17 augustus 2020). Dit niveau geldt als stoploss.

De eerste weerstand ligt rond $384,33 (gevormd op 3 september). Bij een doorbraak daarboven komt er ruimte richting ons berekende lange termijn koersdoel rond $420.

Ons laatste lange termijn koopadvies voor Facebook is van 22 juni 2020. Toen adviseerden we onze volgers 72 stukken Facebook aan te kopen in de defensieve lange termijn beleggingsportefeuille. De aankoopkoers bedroeg $238,79.

De trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde vlakt iets af. Maar deze lijn vangt de koersval wel op. Dit valideert een positieve technische conditie.

Ook de B.O.B.-indicator (doorlopende glooiende blauwe lijn) stagneert wat, maar buigt nog niet neerwaarts om. Per saldo en op langere termijn geeft dit aan dat Facebook beter blijft presteren dan de rest van de markt.

De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van Facebook met dat van het marktgemiddelde. B.O.B. is de afkorting voor Best of the Best indicator.

Uitleg Bullish Pullback

Van een geldige pullback is onder de volgende voorwaarden sprake:

Bij punt 1 op onderstaande voorbeeldgrafiek breekt de koers boven een vorige top, wat een koopsignaal genereert. Op Facebook lag hier de oude top van augustus vorig jaar rond $304,67.

Indien de koers daarna terugvalt (bij punt 2), moet die daling op of boven die voorgaande top a opgevangen worden.

De volgende/nieuwe bodem van Facebook moet dus op of boven $304,67 liggen.

Het oorspronkelijke koopsignaal wordt voltooid indien vervolgens top b wordt gebroken. Bij Facebook ligt hier de top van 3 september rond $384,33.

Dus de oorspronkelijke uitbraak boven $304,67 wordt bevestigd bij een uitbraak van Facebook boven de top van $384,33.