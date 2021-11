'Shell schoner dan Tesla en Plug Power'

Nog even over (aan) het ABP en andere "groendeugden".



Jullie denken er goed aan te doen door Shell (en fossiel in het algemeen) in de ban te doen.

En jullie menen dit "zo snel mogelijk" te moeten doen "want er is geen tijd te verliezen".

Deze haast wordt aangewakkerd door politici en beleidsmakers met korte termijn scoringsdrang.

Ga maar eens googelen op lieden als Frans Timmermans, Diederik Samson, Olaf van der Gaag, Donald Pols (milieudefensie).

Allemaal hameren deze drammers op "snelheid" en "geen tijd te verliezen".



Het huidige CO2 gehalte in de lucht is is het resultaat van 150 jaar industrialisatie en explosieve bevolkingsgroei.

En vooral de laatste 70 jaar (Na WO2) enorme welvaartsgroei ,daarmee samenhangende toename van consumptie (en verspilling) en vernietiging van natuur (vooral t.b.v. landbouw , met name t.b.v. explosieve toename zuivel/vlees consumptie).



Er moet iets gebeuren. Dat is duidelijk.

Maar de "groendeugden" maken hiermee zoveel haast dat ze fouten maken.

Voorbeeld hiervan zijn b.v. de houtgestookte biomassa-centrales. Het moest allemaal snel "want de klimaatdoelen van 2030" moeten gehaald worden. Doet een beetje denken aan de oude 5-jaren plannen in de Soviet Unie. Is ook weinig goeds uit voortgekomen.



Maar ook ethanol ("groene" biobrandstof) bijmengen is ramp voor het milieu. Je wilt niet weten hoeveel natuurgebied in Brazilie is afgefikt om suikerriet te gaan verbouwen t.b.v. ethanolproduktie. Lekker groen bezig hoor. Gaan jullie daarin dan beleggen ABP en andere "groendeugden"?



Haastige spoed is zelden goed.



Waarmee ik niet wil zeggen dat "fossiel" waaronder Shell lui/afwachtend achterover mag leunen.

Ik heb niet de indruk dat Shell zijn kont tegen de kribbe gooit en geen actie op dit vlak wilt ondernemen.



Maar het is natuurlijk wel lekker schoppen tegen een kapitalistische viezerik als Shell. Doet het goed bij de "groendeugden" achterban.