Slotcall: Weer een cijferaar onderuit

De AEX (-0,2%) heeft het openingsverlies aardig goed weten te maken. Daarmee presteren we redelijk in lijn met de DAX (-0,2%) en CAC (+0,1%). Wederom zijn het de chippers die er bovenuit steken.

Door de chiptekorten kunnen partijen zoals ASML (+0,3%) en ASMI (+1,6%) bijna iedere prijs vragen die ze maar willen. Klanten nemen de chipmachines toch wel af. Verder moet Royal Dutch Shell (-1,7%) wat terrein prijsgeven. Gisteren presenteerde het olie- en gasbedrijf teleurstellende derdekwartaalcijfers en wellicht dat er vandaag daardoor nog wat van de koers af gaat.

De financials vallen mij vandaag eerlijk gezegd ook tegen. De rente speren omhoog, maar ASR (-0,1%) en NN Group (-0,3%) zijn niet vooruit te branden. Hetzelfde geldt voor de banken ING (+0,3%) en ABN Amro (-0,2%). Sowieso zijn de uitslagen redelijk beperkt. Grote afstraffingen zoals gisteren zijn er vrijwel niet.

Signify

Een uitzondering is Signify (-5,2%). De omzet van het lichtbedrijf kromp afgelopen kwartaal met 4,8% op jaarbasis tot €1,64 miljard, terwijl de markt rekende op een krimp van slechts 0,3%. De marktvraag blijft onverminderd hoog, maar door problemen in de toeleveringsketen kan de onderneming hier niet aan voldoen.

Tevens heeft Signify last van de gestegen grondstofprijzen, waardoor de winstgevendheid onder druk staat. CEO Eric Rondolat is echter optimistisch. Hij zegt dat de fundamentals voor de business waarin het bedrijf opereert gunstiger zijn dan ooit. Simpelweg omdat er een sterke behoefte is naar efficiënte lampen.

Als de problemen in de toeleveringsketen zijn opgelost kan Signify zijn omzet en winst flink verhogen. In het onderstaande artikel leest u waarom ik positief ben over het aandeel.

Apple

Ook Apple (-2,8%) kent problemen met de toeleveringsketen. Door het chiptekort kan het bedrijf de explosieve vraag naar smartphones en laptops niet bijbenen. De omzet kwam in het derde kwartaal desondanks 29% hoger uit op $83,4 miljard en de winst per aandeel steeg 70% tot $1,24.

Volgens analist Paul Weeteling is er nog voldoende ruimte om verder te groeien, zo zou het bedrijf volgens hem kunnen investeren in Virtual Reality en producten voor elektrische auto's. Momenteel koerst Apple tegen 24 keer de verwachte winst over 2022. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaar staatspapier schieten omhoog. De Nederlandse rente stijgt zes basispunten en noteert weer positief.

Nederland: +6 basispunten (+0,05%)

Duitsland: +5 basispunten (-0,10%)

Italië: +15 basispunt (+1,14%)

Verenigd Koninkrijk: +2 basispunten (+1,03%)

Verenigde Staten: -0 basispunten (+1,57%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,3%

AEX deze maand: +5,1%

AEX dit jaar: +30,0%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +32,7%

Chippers stuwen AEX

De AMX (-1,3%) en ASCX (-2,8%) blijven mede door een paar slechte cijferaars behoorlijk achter op de overige Europese indices. China ligt wederom beroerd. Er is weer een projectontwikkelaar in de problemen gekomen. De bubbel in de Chinese huizenmarkt is iets om op te letten. Er wordt al langer voor gewaarschuwd, maar niemand weet wanneer het daar echt mis gaat.



AEX

De cijfers van Besi (+10,9%) waren afgelopen week niet om over naar huis te schrijven. In de podcast van deze week legt analist Paul Weeteling uit waarom de koers toch omhoog is gegaan. Heineken (+3,5%) profiteert van de meevallende resultaten van AB Inbev en bij Just Eat Takeaway (-8,7%) wordt het van kwaad tot erger.

AMX

Flow Traders (-17,1%) behaalde in het derde kwartaal een winst per aandeel van €0,19. Tja, dat was even schrikken voor de markt. Anderzijds gaat het om slechts een kwartaal. Als de volatiliteit oploopt, kunt u er de klok op gelijk zetten dat de marketmaker weer torenhoge winsten behaald. AMG (-10,3%) leverde ook cijfers af die te wensen overhielden. Toch verhoogde de producent van bijzondere materialen zijn outlook.

ASCX

Pharming (-9,6%) is de bleeder van de week en noteert op het laagste niveau sinds juni 2019. Daarentegen wordt Brunel (+8,2%) beloond voor zijn meevallende derdekwartaalcijfers.

Bedankt voor uw bezoek en reacties.