Laten we meer mèt elkaar praten over duurzaamheid en niet tegen elkaar

Laat ik voorop stellen dat ik respect heb voor ieders mening. Om de eenvoudige reden dat een individuele mening er niet of nauwelijks toe doet in de wereld met bijna 8 miljard schreeuwers. De mijne dus ook niet.

Bijvoorbeeld op nu.nl zie ik vaak meer dan 1.000 reacties op een enkel bericht. Ik vraag me dan altijd af wie dat allemaal gaat lezen? -Niemand, behalve algoritmes die je opsporen als je iets onwelgevalligs post.



Iedereen wil spuien, niemand wil luisteren naar een ander. In dit maatschappelijk 'klimaat' leven we helaas, wat in mijn beleving vele malen schadelijker is dan het geografische klimaat.



Let bijvoorbeeld eens wat meer op genuanceerde posts als van B_B_B hierboven.



En googel eens op 'onzichtbare macht'. Er zal een wereld voor je opengaan.



Laten we mild zijn voor elkaar. We hoeven elkaar niet per se de hersens in te slaan om elkaar te overtuigen. Sterker nog: je hoeft niemand te overtuigen, want iedereen is al overtuigd van zijn of haar mening. Daar verander je helemaal niks meer aan, welke invloed je daar ook op loslaat.