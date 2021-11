Laten we meer mèt elkaar praten over duurzaamheid en niet tegen elkaar

Dit weekend komen wereldleiders bijeen in Glasgow voor COP26. Dit staat voor de 26e Conference Of the Parties waar de klimaatverandering wordt besproken.

Op de website van COP26 wordt gesteld dat het thema klimaatverandering een wereldwijde prioriteit moet zijn. De belangen zijn groot en divers. Om de opwarming van de aarde af te remmen hebben we vergaande maatregelen te nemen. Daartegenover staan enorme economische belangen van fossiele brandstoffen. Zowel qua productie als gebruik. Ziedaar de uitdaging om tot breed gedragen oplossingen en plannen te komen.

Polarisatie

Duurzaamheid is een splijtzwam in de maatschappij. Het lijkt wel alsof je alleen voor of tegen kunt zijn. Mensen die zich te positief inzetten voor klimaat en milieu werden lang weggezet als ‘klimaatgekkies’. Ik merk het ook als schrijver van columns over duurzaam beleggen. Zodra er een haakje in mijn column staat om ‘tegen’ te zijn dan komen er veel reacties. Soms gaat de column maar voor een klein stukje over duurzame bedrijven, zoals de vorige over het cijferseizoen. De enige reactie op de column ging over de hogere waardering van bedrijven met hoge ESG-score. Bijzonder toch?

Ik vertel de lezer niks nieuws als ik zeg dat onze maatschappij steeds verder polariseert. Bij de ene groep is het zwart en bij de andere wit. Grijstinten worden schaarser. Ook als er geen directe belangen zijn. Dat is jammer, want in zo’n samenleving praten we niet met, maar tegen elkaar. We overspoelen de ander met onze eigen argumenten ons gelijk te halen. We luisteren niet naar de argumenten van de ander, maar wachten alleen maar tot we zelf weer kunnen praten. Als beide kanten op die manier acteren, dan komt er nooit een gezamenlijke oplossing. Dan gaat er veel kostbare tijd en energie verloren.

Wereldleiders in CO2

Terug naar COP26 en duurzaam beleggen, want dat was de aanleiding voor deze column. De politieke leiders hebben de moeilijke opdracht om plannen te maken om de opwarming van de aarde te vertragen. Dat wordt een helse taak. Media berichten dat de Russische president Poetin niet naar Glasgow komt. Rusland is een van de grootste producten van gas, olie en staal, waarmee het land automatisch veel broeikasgas uitstoot. Rusland staat vierde op de lijst met landen die de meeste CO2 uitstoten.

China, het land dat verantwoordelijk is voor bijna 30% van alle uitstoot wereldwijd, kwam enkele dagen voor de COP26-bijeenkomst met nieuwe klimaatambities. De nieuwe ambities zijn vergelijkbaar met eerdere plannen. Toen een maand geleden de gasprijs explodeerde, ging China snel over op kolencentrales. Voor China ligt de eerste prioriteit bij het leveren van goedkope energie aan de inwoners en het bedrijfsleven. Daarna komt pas het milieu en de leefomgeving.

Een positieve vooruitgang is de opstelling van de Verenigde Staten, 2e op de wereldwijde lijst en goed voor 14% van de wereldwijde uitstoot. Onder de vorige president Trump stapten de VS uit het Parijs-akkoord. Voor de nieuwe president Biden is het klimaat een prioriteit. Hij presenteerde ambitieuze plannen en kreeg daar de handen voor op elkaar.

Nu de financiering geregeld moet worden, daalt het enthousiasme in het parlement. Toch is de sfeer in de VS ten opzichte van het klimaat verbeterd. In april 2021 belegde Biden een digitale bijeenkomst waarin hij de andere wereldleiders aanspoorde de klimaatambities serieuzer te nemen. Tijdens die bijeenkomst probeerden verschillende landen elkaar af te troeven met de grootste ambities.

Win-win

Het zou mooi zijn als die lijn wordt doorgezet. Als de wens om werkelijk aan de slag te gaan met de klimaatverandering de belangenverschillen overbrugt, en het debat constructief wordt. Want alleen dan kunnen overheden de omstandigheden creëren om de opwarming af te remmen, waarin wetenschappers de ruimte krijgen om innovatieve oplossingen te ontdekken - oplossingen die leiden tot win-winsituaties. Zoals het opslaan van duurzame energie in bijvoorbeeld waterstof, het schoner produceren van (alternatieven voor) staal en cement en efficiëntere opwekking en gebruik van hernieuwbare energie, die het bedrijfsleven vervolgens kan produceren tegen acceptabele kosten.

We gaan de klimaatproblematiek alleen oplossen met businessmodellen die goed zijn voor het klimaat én financieel rendabel. Als de financiële component ontbreekt, kunnen we de oplossing nooit voldoende opschalen.

Luisteren

Ik geloof dat het mogelijk is. Dat de mensheid innovatief genoeg is om werkbare oplossingen te bedenken en uit te voeren. Het is niet makkelijk - dan hadden we het probleem niet gehad. Het is verdomd moeilijk. Maar het is mogelijk. Daarvoor is het noodzakelijk dat we ons standpunt los durven laten, echt naar elkaar gaan luisteren en bereid zijn allemaal ons eigen steentje bij te dragen.

Duurzaam beleggen is een gemakkelijke manier om bij te dragen. Net als investeren in het verduurzamen van je woning. Maar het is niet mijn rol om te vertellen wat je moet doen. Gelukkig hebben we daar andere mensen voor. Die praten daar met elkaar over in Glasgow en niet tegen elkaar.