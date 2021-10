It's the supply chain dummy, is het thema voorbeurs

De AEX-indicatie is -0,6% na records op Wall Street, maar Amazon en Apple lieten het daar nabeurs afweten met tegenvallende cijfers: -4,0% en -4,3%.

Grote gemene deler? Supply chain. Amazon (hier het verslag) heeft ook moeite personeel te vinden. Apple (stukje) zegt $6 miljard schade te hebben geleden door gaten in de aanvoerketen. Verder stijgen euro en rentes, is er bij commodities niet veel te zien en loopt crypto op na een flash crashje bitcoin.

U kan geen bedrijfscijfers meer zien? Jammer dan, want er is alweer een rondje. Vakantievierders bezorgen KLM winstje op weg naar herstel, kopt RTL-Z en die vind ik wel raak. Ja, herstel, maar er wordt nog héél wat worden gevlogen voordat dit weer een serieuze belegging kán worden. Check.



Oh jee, Signify meldt teruglopende omzet en resultaten over Q3 en bibbert over de outlook...



Brunel levert, toont zich optimistisch en houdt het lekker kort. Van Lanschot Kempen is er ook nog en dat zegt trots op eigen resultaat te zijn.



Dan was er nog een flash crash in bitcoin, maar die schade is er intussen weer uitgelopen:



Natural Gas daalde gisteren hard en wat is dit een spannende grafiek, zeg:

De opening dan, dat heeft er wel eens beter uitgezien. Nog een paar koersen: HP deed 0,0% op cijfers, Gilead (hier) -2,2% en Starbucks (hier) -4,1%. In Hong Kong staat Evergrande -0,8% en Tencent -0,9%. Tja, mensen die supply chain toestanden: het is/begint een serieus (lees: aanhoudend) probleem te worden.

En dat met - de meningen lopen uiteen - in ieder geval geen goedkope aandelen, toch? Daar mogen we dit weekend over nadenken.



De rentes zijn alweer vroeg aan de basispunten:

Oef! Het nachtmerriescenario voor centrale banken: dat de markt hen dwingt de rente te verhogen.

In Australië is de bond beer los. Beleggers maken zich zorgen dat de centrale bank de inflatie niet meer onder controle heeft.

10 jaars rente in een strakke lijn omhoog. pic.twitter.com/63pBI22VgO — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 29, 2021

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:02 Meer omzet voor Brunel

07:53 Van Lanschot Kempen boekt zeer sterk resultaat

07:52 Air France-KLM laat herstel zien

07:42 Groei Franse economie trekt aan

07:27 Signify negatiever gestemd

07:07 Circa 245,5 miljoen Coronabesmettingen wereldwijd

07:03 Aanhoudende groei Nederlandse detailhandel

07:02 Europese beurzen openen lager

07:00 Nederlandse producentenprijzen blijven hard stijgen

06:58 Stabiele Japanse werkloosheid

06:56 Verdere krimp voor Japanse industrie

28 okt Gilead verhoogt outlook

28 okt Starbucks komt net tekort

28 okt Apple waarschuwt voor leveringsproblemen

28 okt Problemen aanvoerketen jagen Amazon op kosten

28 okt Records S&P en Nasdaq op goedgeluimd Wall Street

28 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

28 okt Olieprijs herstelt licht

28 okt Facebook verandert naam in Meta

28 okt Optimistische outlook Hewlett Packard

28 okt Europese beurzen sluiten verdeeld

Flow Traders: naar €36,50 van €40 (buy) - Jefferies

De agenda:

07:00 Signify - Cijfers derde kwartaal

07:15 Air France-KLM - Cijfers derde kwartaal

07:30 Brunel - Cijfers derde kwartaal

07:30 Van Lanschot Kempen - Cijfers derde kwartaal

07:00 Daimler - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 EssilorLuxottica - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Proximus - Cijfers derde kwartaal (Bel)

13:00 Abbvie - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers derde kwartaal (VS)

00:30 Werkloosheid - September (Jap)

00:50 Detailhandelsverkopen - September (Jap)

06:30 Omzet detailhandel - September (NL)

06:30 Producentenprijzen - September (NL)

07:30 Economische groei - Derde kwartaal vlpg. (Fra)

08:00 Economisch groei - Derde kwartaal vlpg. (Dld)

08:45 Inflatie - Oktober vlpg. (Fra)

11:00 Inflatie - Oktober vlpg. (eur)

11:00 Economisch groei - Derde kwartaal vlpg. (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens, bestedingen en PCE inflatie - September (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Oktober (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Oktober def. (VS)

En dan nog even dit

Terugblik:

The S&P 500 and Nasdaq closed at record highs as strong earnings took the sting out of weak economic data. More here: https://t.co/37cywBIN3e pic.twitter.com/ZEThFQvEva — Reuters Business (@ReutersBiz) October 29, 2021

Over Israël:

New York pension fund to divest $104 mln stake in Unilever https://t.co/rk86iTwSrn pic.twitter.com/gC56HmVjbZ — Reuters Business (@ReutersBiz) October 29, 2021

Misser:

Nog een misser:

WATCH: Amazon's holiday-quarter forecast disappoints as higher wages and spending to attract workers diminish the company's windfall from online shopping https://t.co/K9KC7PvA4Q pic.twitter.com/KaqLjXbCGP — Reuters Business (@ReutersBiz) October 29, 2021

Een nieuwe structuur à la Alphabet, maar Mark Zuckerberg is nog gewoon de baas. Lachen, in Canada ging Meta Materials hier op lopen, +4,3%

Facebook changes its company name to Meta — here's what you need to know. https://t.co/hwOGLlNdb5 — CNBC (@CNBC) October 28, 2021

Meer problemen voor Amazon?

Alibaba is ramping up in Europe, and is already ahead of Amazon in one region https://t.co/aq5OwVysOH — CNBC (@CNBC) October 29, 2021

Dit blijft een open zenuw:

Evergrande struggles to revive projects after last-minute payments https://t.co/UeqGQE9Yf2 — Financial Times (@FinancialTimes) October 29, 2021

Zo!

Shares of EV start-up Lucid surge as much as 47% after confirming deliveries of its first car https://t.co/gPVJ41kSZS — CNBC (@CNBC) October 28, 2021

Dit is nu het risico voor Big Oil? Schadeclaims:

Big Oil executives denied in U.S. congressional testimony that they continue to misinform the public about the role of fossil fuels in climate change and resisted calls to ask lobbying groups they fund to oppose efforts to reduce emissions. More here: https://t.co/S1Ri3AFnvf pic.twitter.com/nJBv8dezeL — Reuters Business (@ReutersBiz) October 29, 2021

Wacht even:

BIG MOVES IN BOND MARKETS



Here's a rundown of all the really unusual moves that have been happening in the bond market as traders price in the "possibility of the fastest liftoff since the financial crisis."https://t.co/zL1akEuiYo — Tracy Alloway (@tracyalloway) October 29, 2021

De numer twee uitstoter van de wereld na China:

Indiam rejects net zero emissions target as Modi heads to COP26 climate talks https://t.co/yCCyngwOaI — CNBC (@CNBC) October 29, 2021

Veel plezier en succes vandaag.