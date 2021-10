Slotcall: Enorme verliezers bij de AMX

De beurzen zagen rood vandaag. De AEX (-0,4%) en AScX (-0,4%) deden het niet voortreffelijk, maar de AMX (-1,8%) had het vandaag het moeilijkst met een paar flinke verliezers. Scrol door naar het kopje 'Het Damrak' om hier meer over te lezen.

Op macrogebied gebeurde er aardig wat vandaag. We gaan er in vogelvlucht langs. Te beginnen bij de ECB. Want ene C. Lagarde was aan het woord. Ze blijft ervan overtuigd dat de huidige hoge inflatie in de loop van komend jaar zal terugzakken. Wel houdt de ECB er rekening mee dat deze eerst nog zal stijgen en de verwachte daling niet zo vroeg komt als eerst gedacht. De markt reageerde er haviks op.

Dan tijd voor een snelle blik op de USA. Het BBP-cijfer laat daar zien dat de groei is vertraagd. In het derde kwartaal steeg het bruto binnenlands product met 2% op jaarbasis, waar door economen op 2,8% was gerekend. Vorig kwartaal was de groei nog 6,7%.

Bij de aanstaande woningverkopen in de VS – dus waar de contracten al getekend zijn, maar de verkoop nog niet rond is – was zelfs een daling van 2,3% te zien op maandbasis. Experts dachten dat er nog een lichte groei van 0,5% zichtbaar zou zijn. Een maand eerder stegen de aanstaande verkopen nog met 8,1%.

Laatste cijfertje voor vandaag uit ‘Murica: de Initial Jobless Claims. Dat cijfer ziet er beter uit. Deze week klopten er slechts 281.000 nieuwe werklozen aan bij het Amerikaanse UWV voor een uitkering, terwijl gerekend werd op 290.000. Vorige week waren dit er nog wel 291.000.

Shell opsplitsen?

“Energiereus Shell (-3,2%) heeft vanochtend niet geheel aan de, hooggespannen, verwachtingen kunnen voldoen. De aangepaste nettowinst kwam uit op $4,1 miljard, terwijl de markt op zoek was naar $5,3 miljard.”, schrijft IEX-analist Martin Crum. De Q3-cijfers van Shell mogen op winstniveau wat tegenvallen, de veel relevantere cashflow de analist zonder meer. Hij legt voor u in zijn hieronder te vinden analyse onder andere het ingewikkelde verslag van de Koninklijke uit.

De waardering is weliswaar laag en het dividend aantrekkelijk, maar de impact van de energietransitie is onvoorspelbaar. Om dat wat te stuwen heeft kersverse aandeelhouder Daniel Loeb een ideetje geopperd. “Loeb heeft het Shell-management benaderd met het plan om het concern in twee delen op te splitsen.” Wat vindt u? Stem even hieronder.

Koersdaling Flow Traders overtrokken

Flow Traders (-14,5%) maakte een enorme zwieper op de beurs vandaag. “Het was vooraf al duidelijk dat het derde kwartaal matig was verlopen, op basis van de maandberichten die Flow Traders aan de markt verstrekt. De huidige, sterk negatieve koersreactie is overtrokken, gebaseerd op een te hoge consensus die Flow Traders uiteraard niet kan worden aangerekend.”

“De investment case rond Flow Traders is niet wezenlijk veranderd. Het concern moet het voor een belangrijk deel hebben van volatiele markten. Daarvan is de afgelopen maanden geen sprake geweest, en dan dalen de netto-inkomsten”, schrijft Martin Crum. Wat is wijsheid na zo’n zware klap op de beurs? U leest het hieronder.

Rentes

En we stijgen weer. De Nederlandse tienjaarsrente klimt met vier basispunten tot -0,01%

Brede markt

De AEX (-0,4%) presteerde vandaag beduidend slechter dan Frankrijk (+0,8%) en Duitsland (-0,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde 3,8% tot 16,3 punten.

Wall Street koerst er vooralsnog wel goed bij: S&P 500 (+0,7%), Dow Jones (+0,4%) en de Nasdaq (+1,1%).

De euro stijgt 0,7% en noteert nu 1,168 ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dit heeft te maken met Lagarde die erop inspeelt dat opkoopprogramma in maart volgend jaar afloopt.

Goud (+0,3%) en zilver (+0,1%) stijgen.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,7%) dalen.

Bitcoin (+3,2%) klimt.

Het Damrak:

Na Cat Rock eist nu ook Oceanwood Capital Management van Just Eat Takeaway (-4,2%) een snelle verkoop van Grubhub. Gaat Jitse Groen hier ook snel en stellig 'nee' op antwoorden?

(-4,2%) een snelle verkoop van Grubhub. Gaat Jitse Groen hier ook snel en stellig 'nee' op antwoorden? "Geen update om over naar huis te schrijven van Unibail (-8,4%). Zorgen blijven over de schuldenlast en de huurinkomsten alsmede over hervatting van het dividend", schrijft analist Peter Schutte in zijn analyse.

(-8,4%). Zorgen blijven over de schuldenlast en de huurinkomsten alsmede over hervatting van het dividend", schrijft analist Peter Schutte in zijn analyse. " AMG (-14,8%) meldt een ratjetoe aan headlines, maar ik gok dat de markt vandaag alleen had willen horen dat de bull market in commodities nu eindelijk een keer haar kant uit komt", schrijft Arend Jan Kamp na een rampzalige beursdag voor het bedrijf.

(-14,8%) meldt een ratjetoe aan headlines, maar ik gok dat de markt vandaag alleen had willen horen dat de bull market in commodities nu eindelijk een keer haar kant uit komt", schrijft Arend Jan Kamp na een rampzalige beursdag voor het bedrijf. De koers van Arcadis (-10,1%) kreeg vandaag ook een flinke tik. Volgens marketwatcher Arend Jan Kamp niet zo gek: "De koers was zo opgelopen dat die perfect moesten zijn. De beurs is echter zelden blij met meer omzet en mindere resultaten, want dan wordt ze wantrouwig. Winst nemen en wegwezen, wordt er her en der gedacht, vermoed ik."

(-10,1%) kreeg vandaag ook een flinke tik. Volgens marketwatcher Arend Jan Kamp niet zo gek: "De koers was zo opgelopen dat die perfect moesten zijn. De beurs is echter zelden blij met meer omzet en mindere resultaten, want dan wordt ze wantrouwig. Winst nemen en wegwezen, wordt er her en der gedacht, vermoed ik." Laten we onze marketwatcher dan ook nog maar even wat zeggen over Fugro (-14,3%): "Het goede nieuws is dat Fugro steeds meer omzet uit duurzaam haalt. Verder is het helaas toch vooral weer veel hannesen."

(-14,3%): "Het goede nieuws is dat Fugro steeds meer omzet uit duurzaam haalt. Verder is het helaas toch vooral weer veel hannesen." " PostNL (-5,3%) voert geen veranderingen door in de postzegelprijs in 2022, maar dit is al opgenomen in de doelen voor 2024", stelt ING-analist Marc Zwartsenburg.

(-5,3%) voert geen veranderingen door in de postzegelprijs in 2022, maar dit is al opgenomen in de doelen voor 2024", stelt ING-analist Marc Zwartsenburg. Pharming (-9,5%) heeft in de eerste drie kwartalen van 2021 de omzet en de winst onder druk zien staan, maar zag kwartaal op kwartaal wel verbetering.

