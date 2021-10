Er is een waar AMX-drama gaande vandaag op Damrak

Blijkbaar hangt het nu Mr. Market zelf ook de keel uit dat onze beursbedrijven altijd maar weer allemaal tegelijk met hun cijfers komen? U zou het bijna denken als u de AMX ziet vandaag. Het is gewoon bijtjesdag, want het zijn niet alleen de cijferaars die hangen. PostNL, OCI, Eurocom en SBMO wil u ook niet weten.

Geklokt om 11:00 uur, uitgerekend zo ongeveer de twee duurste fondsen in de index liggen wel goed.



U ziet het verschil in indexstanden, in 1983 startten AEX en AMX op dezelfde koers. De midkappers deden het veel beter in al die jaren, maar nu even niet.



Ik hoef u maar één naam te geven: zwáárgewicht ASML dus, in gezelschap van ASMI en Besi. Kijk maar naar de grootste stijgers dit jaar. Kortom, het is niet zozeer de Nederlandse beurs die zo geweldig goed gaat, als wel de chippers. Dan weet u ook het risico voor het Damrak. En begrijpe wie IMCD begrijpen kan...



Dan die vier AMX'ers nog die vanmorgen cijferden. AMG meldt een ratjetoe aan headlines, maar ik gok dat de markt vandaag alleen had willen horen dat de bull market in commodities nu eindelijk een keer haar kant uit komt.



Dat Arcadis daalt op resultaten is op zich niet gek, de koers was zo opgelopen dat die perfect moesten zijn. De beurs is echter zelden blij met meer omzet en mindere resultaten, want dan wordt ze wantrouwig. Winst nemen en wegwezen, wordt er her en der gedacht, vermoed ik.



Flow Traders is een geval apart. Meestal ligt de volatiliteit in Q4 ook niet al te hoog, dus oordeel maar hoeveel haast u moet hebben om long te zitten, als de markt het eens weer op haar heupen krijgt. Dat het gebeurt staat vast, wanneer is de vraag. Het is wel het verschil tussen goudmijn en dood geld.



Het goede nieuws is dat Fugro steeds meer omzet uit duurzaam haalt. Verder is het helaas toch vooral weer veel hannesen.



Onze desk tikt de vingers blauw om zo snel mogelijk met updates te komen van al deze fondsen. Heb echter geen hoop dat na vandaag deze bedrijven hun lesje leren om niet allemaal tegelijk... Intussen zie ik dat in de AScX Pharming ook al... U mag zelf Het Steun Lijntje trekken.