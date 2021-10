Het is Superdonderdag en het is flink doorpoten voorbeurs

De AEX-indicatie is iets hoger op de drukste dag van het kwartaal. De koersen doen nu niet veel, maar er zijn heel veel cijfers en de ECB neemt een (non-)besluit. Wat zegt de bank over inflatie et cetera?

Voorbeurs Damrak zoemt er een grote naam rond met cijfers en een dik nieuwtje. De Q3's van Royal Dutch Shell zijn net binnen en hier mijn eerste indruk en duiding.

Niet al te best.

Het dividendvoorstel is maar (?) $0,24, de opbrengst van de verkoop van de Amerikaanse activiteiten gaat vanaf volgend jaar naar de aandeelhhouders, die $7 miljard. Het resuiltaatover Q3 valt zwaar tegen met een winst per aandeel van $0,53, de analisten haddeen $0,61 op hun briefjes staan.

De kasstroom valt wel veel hoger uit met $16 miljard, er werd op $12 miljard gerekend. Verder scherpt Shell de groene doelen aan.



Goed idee of niet? Het grote nieuws van gisteravond: activistische belegger Daniel Loebs Third Point zit in Royal Dutch Shell (en heeft daarmee gesproken). Hij wil het concern opsplitsen in groen en zwart, om zo duidelijker profielen te maken en de waardering omhoog te krijgen:

Breakingviews - Dan Loeb is oversimplifying Shell's long game https://t.co/DZQOBVbelE — Reuters Business (@ReutersBiz) October 28, 2021

Het lijkt de Tweede Kamer wel met zoveel kleine... Uhm, hier zijn de grootaandeelhouders van Olies, hoe schat u de stemverhoudingen in? :-)

Daniel Loeb moet paar grootaandeelhouders overtuigen. Pikant, Noorse Oliefonds is grootste: dat zit (hoi #ABP!) juist in #Shell voor energietransitie. Links aandeelhouders A aandeel A'dam, rechts B aandeel Londen. BlackRock, Vanguard en State Street zijn etf's, die stemmen blanco https://t.co/EIn9loDR1I pic.twitter.com/qCC0yRdAQm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 27, 2021

Verder zijn er nu Q3-cijfers van een hele reeks namen, ik doe het maar even kort. Klik op de link voor het verhaal en de grote gemene delers zijn: meer omzet, minder winst en moeizame of geen outlooks.

Unibail herstelt voorzichtig en geeft nu wel een outlook af: €6,75 winst per aandeel over 2021

AMG is weer een mix aan mooie groeicijfers en issues

Arcadis boekt meer omzet, minder winst, maar handhaaft lange outlook

Flow Traders spreekt van overall lower volatility environment en dat weet u het wel

Fugro sluit zich aan met meer omzet en minder resultaat

GrandVision kan weer door eigen bril kijken

Pharming zegt dat de resultaten aan de beterende hand zijn, maar geeft geen outlook af

Veon verhoogt de outlook

Gisteravond kwamen deze namen nog op Wall Street door:

Zit er intussen wat beweging in, op en rond Evergrande? Hier Bloomberg en de koers beweegt ook: -5,5%. Tencent staat +1,0%.

Focus is turning to whether China Evergrande will stave off default again this week, as creditors prepare to negotiate a debt restructuring that would rank among the largest ever in China https://t.co/dc66UI1SKf — Bloomberg Markets (@markets) October 28, 2021

De opening dan, niets bijzonders te zien. Zie zo de agenda, we doen het vandaag met een cijfertsunami met Amazon en Apple als grootse namen en er is VS BBP Q3. En de Bank of Japan verlaagt de verwachtingen voor de economie iets.



De rentes neigen weer wat hoger na die tik gisteren:

De agenda met... Zeg beste beursbedrijven, wat vinden jullie hier nou zelf van?

07:00 Arcadis - Cijfers derde kwartaal

07:00 Flow Traders - Cijfers derde kwartaal

07:00 Fugro - Cijfers derde kwartaal

07:00 GrandVision - Cijfers derde kwartaal

07:00 Pharming - Cijfers derde kwartaal

08:00 Royal Dutch Shell - Cijfers derde kwartaal

17:45 Brill - Cijfers derde kwartaal

00:00 Ctac - Cijfers derde kwartaal

00:00 Veon - Cijfers derde kwartaal

00:00 TomTom - Bava

07:00 AB InBev - Cijfers derde kwartaal (Bel)

07:00 Beiersdorf - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Sanofi - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Telenet - Cijfers derde kwartaal (Bel)

07:00 TotalEnergies - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 UniCredit - Cijfers derde kwartaal (Ita)

07:00 Volkswagen - Cijfers derde kwartaal (Dld)

13:00 Caterpillar - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Comcast - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Mastercard - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Merck & Co - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Yum Brands - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Amazon.com - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:30 Apple Cijfers derde kwartaal (VS)

05:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 Producentenvertrouwen - Oktober (NL)

08;45 Consumentenvertrouwen - Oktober (Fra)

09:55 Werkloosheid - Oktober (Dld)

11:00 Consumentenvertrouwen - Oktober def. (eur)

13:45 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:00 Inflatie - Oktober vlpg. (Dld)

14:30 Europese Centrale Bank - Toelichting rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Derde kwartaal vlpg. (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - September (VS)

En dan nog even dit

Terugblik:

Resurgent economic jitters knocked stocks off their stride after days of gains fueled by a strong earnings season. More here: https://t.co/Y2707TztCd pic.twitter.com/lPk47KJTUm — Reuters Business (@ReutersBiz) October 28, 2021

Bericht uit Korea (+1,4%):

Samsung warns supply chain upsets may hit chip demand, profit at 3-year high https://t.co/bJOOvI61vX pic.twitter.com/kzcT2pJ55x — Reuters Business (@ReutersBiz) October 28, 2021

Japan:

BOJ cuts growth, price forecasts; keeps policy steady https://t.co/izNLKyl0BM pic.twitter.com/44nQYf67lw — Reuters Business (@ReutersBiz) October 28, 2021

Shiba is nu de bom:

Shiba inu is up over 100% in the last 7 days—here's what to know before investing. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/5mgwbpCuzs — CNBC (@CNBC) October 27, 2021

Wat doet het concern niet?

How Amazon decides which climate tech start-ups to invest in -- and what that says about its future ambitions https://t.co/Llz6mWtTiU — CNBC (@CNBC) October 27, 2021

Gebrek aan ambitie valt China nooit te verwijten:

China’s central government wants to be a global leader in new-energy technologies like batteries and solar power. But the fact is the economy is still hugely reliant on coal, the dirtiest fuel. https://t.co/Scm7zhw9Cy — The Wall Street Journal (@WSJ) October 27, 2021

Nu wordt het interessant?

An ETF tracking cryptocurrency miners and infrastructure providers debuts in Australia on Thursday, the latest in a global flurry of digital-asset products https://t.co/kvD34sJGjx — Bloomberg Australia (@BloombergAU) October 28, 2021

Dit moet ik nog lezen!

Cboe plans micro options on the S&P 500 to entice day traders https://t.co/iYL1hA2IJd via @technology @crypto @markets — Joanna Ossinger (@ossingerj) October 28, 2021

Veel plezier en succes vandaag.