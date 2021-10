Onderliggende haarscheurtjes in het technisch beeld

Dat was heel ff high alert, maar u ging direct weer over in de slaap modus. Ik nu dus ook.

Let op, we zien steeds vaker rode futures en de VIX loert om de downtrend te doen stoppen met een opwaartse break. Maar de dag zal lang duren en Amerika komt dus nabeurs met cijfers. En dat is een soort zwaard die boven ons hangt in de zin van - we zullen niet zwaar gaan dalen. Cijfers ontvangen zien we over het algemeen als zeer positief. Reacties daarna kunnen flink verschillen. We kunnen alleen aardig gaan dalen als de berichtgevingen negatief zijn en als deze bericht gevingen blijven komen. Niettemin doen ze dat al, dus het is een oplet dag, met als gevaar dat we vrijdag de VIX naar een 17 stand zetten en dat de kans zeer groot is dat die gehaald gaat worden. En op een vrijdag is dat niet prettig als dat gaat gebeuren. Nog niets binnen gekregen behalve de shorts al gemeld. Ook nog niets er uit gegaan. Kortom slapende portefeuille.