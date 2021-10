Onderliggende haarscheurtjes in het technisch beeld

AB InBev verpulvert verwachtingen



AB InBev wist de verwachtingen in het derde kwartaal stevig te overtreffen, met een mooie volume- en omzetgroei, en liet zich positiever uit over heel 2021. Dit bleek donderdagochtend uit de cijfers van de bierbrouwer.



De volumes stegen in het derde kwartaal met 3,4 procent en de eigen bieren stegen met 2,8 procent. De analistenconsensus had vooraf gerekend op een daling met 0,1 procent. In de eerste negen maanden stegen de volumes met respectievelijk 11,9 en 12,1 procent.