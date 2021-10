Letterlijk brekend nieuws en goed idee? Daniel Loeb wil Shell opsplitsen!

Totaal onzinnig plan dat enkele jaren te laat komt. Vandaag zou je de tankstations nog onder de fossiele tak plaatsen, maar over 10 jaar wordt er meer waterstof en elektriek getankt dan fossiel. Toch maar de tankstations naar de groene tak verplaatsen ?



Idem de distributie naar de tankstations. Nu nog onder fossiel, maar over 10 jaar wordt er veel meer waterstof en elektriek naar de tankstations gebracht. Ook onder de groene tak zetten ?



Natural Gas. Nu nog fossiel, maar je kunt die ook bezien als vervanger voor ruwe olie. De groene tak dan maar ?





Het punt dat ik wil maken, is deze: Je houdt bijna niets over om in de fossiele tak te plaatsen. Third Point is gewoon enkele jaren te laat met hun voorstel. Afschieten en nooit meer over praten. Shell is geen Oil Major meer. Shell is een energiereus.