Slotcall: Twee chippers knallen op het Damrak

AMG Advanced Metallurgical Group N.V. kwam vanavond net na 18:00 uur met de kwartaalcijfers. De cijfers zijn fraai, de capaciteitsuitbreiding in de USA (Ohio 2 Vanadium) ligt op schema en gaat vanaf Q1 2022 produktie draaien. Daarmee is de beloofde omzetgroei een feit. Tegen het eind van 2022 zal Ohio 2 op 100% capaciteit draaien. En dat betekent ook meteen een 100% omzetgroei na Ohio 1.De Spodumene 1+ fabriek in Brazilie is de capaciteitsuitbreiding van de Spodumene 1 fabriek. Ook deze ligt op schema, maar zal pas produktie gaan draaien in de tweede helft van 2023. Tegen die tijd verwachten de aandeelhouders ook dat de Vanadium Oxyde fabriek in Duitsland produktie kan gaan draaien.AMG Advanced Metallurgical Group is de omzet in Zuid-Amerika, Noord-Amerika, en Europa aan het uitbreiden.: amg-nv.com/feed-posts/amg-advanced-me... Disclosure : ik zit Long AMG.