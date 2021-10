Slotcall: Twee chippers knallen op het Damrak

Na wat onzeker geschommel besloot de AEX (-0,2%) nipt in de min te eindigen. De klapper des Tages was Besi (+7,5%), dat een koopadvies kreeg van Deutsche Bank. Het goede sentiment en degelijke cijfers van ASMI hielpen ook mee.

Hoewel de berichten omtrent Besi en ASMI (+6,2%) populair waren, trok het nieuwsbericht rond Shell (-0,8%) meer lezers. ABM Financial News heeft een rondje gedaan langs verschillende analisten. Zij vermoeden dat de energiegigant het afgelopen kwartaal goed heeft weten te profiteren van de opgelopen olie- en gasprijzen. De winst zou zijn vervijfvoudigd.

Eén macrootje

Op macrogebied zijn er vandaag maar weinig cijfers te melden. Wel verschenen de Durable Goods Orders, dus de duurzame goederen in de Verenigde Staten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vliegtuigen, auto’s en keukens.

In augustus stegen de nieuwe orders voor duurzame goederen nog met 1,3%. Economen rekenden erop dat dat in september met een afname van 1,1% anders zou zijn. En hoewel zij de daling juist voorspelden, bleef het echter bij -0,4%. Omdat dit een macrocijfer is dat altijd wat later binnenkomt, reageren de markten er niet sterk op.

ASMI flikt het weer

Gisterenavond kwam ASMI met zijn cijfers. In de slotcall noemde ik nog dat het lastig was om in te schatten of de omzetgroei van 38% en de operationele marge van ruim 47% voldoende was voor een plus vanochtend. Dat was het zeker. Het is met een plus van ... de op één na hoogste stijger van de AEX vandaag.

Techaandeelanalist Paul Weeteling is onder de indruk. “ASMI verrast met een absurd sterke orderintake en ook de outlook voor het lopende kwartaal is robuust. Voor de komende 4 jaar wordt dubbelcijferige groei verwacht waarvan volgend jaar het sterkste jaar zal worden”, schrijft hij. “De aanhoudend sterke orderintake is reden om de taxaties voor met name 2022 te verhogen.” Wat dat met het koersdoel en advies doet leest u hieronder.

Het wil nog niet vlotten bij Basic-Fit

“Het afgelopen kwartaal was het eerste kwartaal sinds de start van de coronapandemie waarin alle sportscholen van Basic-Fit (+3,7%) volledig open waren. Dit resulteerde in een ledengroei van 10% ten opzichte van juni 2021. Toch loopt het nog niet helemaal storm”, schrijft IEX-analist Niels Koerts. Hiervoor noemt hij een tweetal redenen.

“Allereerst heeft Frankrijk een gezondheidspas ingevoerd. Alleen mensen die gevaccineerd zijn, recent getest of hersteld zijn van corona kunnen met deze pas de sportschool in. Volgens CEO Rene Moos heeft dit geleid tot lagere aanwas van nieuwe leden en een hogere uitstroom.

“Een tweede reden waarom de groei van het aantal leden wat tegenvalt, is dat het derde kwartaal traditioneel zwak is. In de zomermaanden juli en augustus ligt de instroom van nature laag.” Het goede nieuws is dat de groei in september flink aantrok.

Rentes

De rentes vinden weer een weg naar beneden. In Nederland zakt de rente weer wat verder onder nul nadat het met vijf basispunten daalde.

Brede markt

De AEX (-0,2%) presteerde vandaag vergelijkbaar met Frankrijk (-0,2%) en Duitsland (-0,4%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) steeg 0,1% tot 16 punten.

Wall Street weet het niet zo goed: S&P 500 (+0,0%), Dow Jones (-0,2%) en de Nasdaq (+0,5%).

De euro blijft op z'n plek.

Goud (-0,0%) blijft liggen en zilver (-0,3%) daalt.

Olie: WTI (-1,7%) en Brent (-1,9%) dalen.

Bitcoin (-3,1%) daalt.

Het Damrak:

Deutsche Bank heeft Besi (+7,5%) op de kooplijst gezet en het koersdoel verhoogd naar €84. Als gevolg hiervan springt Besi eruit op de koersschermen.

(+7,5%) op de kooplijst gezet en het koersdoel verhoogd naar €84. Als gevolg hiervan springt Besi eruit op de koersschermen. Aegon (-1,7%) heeft een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 96 miljoen euro afgerond.

(-1,7%) heeft een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 96 miljoen euro afgerond. De markt reageert opvallend mild op de derdekwartaalcijfers van Heineken (-0,6%). De biervolumes krompen met 4,3% op jaarbasis tot 60,2 miljoen hectoliter en dat is aanmerkelijk slechter dan de consensus van 62,2 miljoen. Anderzijds valt deze daling de bierbrouwer niet te verwijten. Weten hoe dat precies zit? Lees dat de analyse van Heineken die IEX-analist Niels Koerts eerder vandaag schreef.

(-0,6%). De biervolumes krompen met 4,3% op jaarbasis tot 60,2 miljoen hectoliter en dat is aanmerkelijk slechter dan de consensus van 62,2 miljoen. Anderzijds valt deze daling de bierbrouwer niet te verwijten. Weten hoe dat precies zit? Lees dat de analyse van Heineken die IEX-analist Niels Koerts eerder vandaag schreef. Analisten verwachten margedruk bij Flow Traders (-0,5%) na een slap kwartaal, dat blijkt uit een consensusverwachting.

(-0,5%) na een slap kwartaal, dat blijkt uit een consensusverwachting. IEX is gestart met het volgen van Ebusco (-0,4%) en heeft een Hold-advies afgegeven voor de bouwer van elektrische bussen. Lees vooral de uitgebreide analyse van Ebusco voor meer info en een koersdoel.

Adviezen

Besi: naar €84 van €72 en verhoogd naar kopen - Deutsche Bank

Besi: naar €90 van €80 en kopen - InsingerGilissen

Heineken: naar €97 van €105 en houden - Morgan Stanley

IMCD: verkoopadvies met een koersdoel van €160 - Barclays

Philips: naar €52 van €53 en kopen - Barclays

Ebusco: houdadvies afgegeven - IEX

Agenda donderdag 28 oktober 2021

07:00 Arcadis - Cijfers derde kwartaal

07:00 Flow Traders - Cijfers derde kwartaal

07:00 Fugro - Cijfers derde kwartaal

07:00 GrandVision - Cijfers derde kwartaal

07:00 Pharming - Cijfers derde kwartaal

08:00 Royal Dutch Shell - Cijfers derde kwartaal

17:45 Brill - Cijfers derde kwartaal

00:00 Ctac - Cijfers derde kwartaal

00:00 Veon - Cijfers derde kwartaal

00:00 TomTom - Bava