Rara, chipper annex Dividend Aristocrat: weet u welk aandeel dit is?

Nou, dan maak ik de vergelijking ook maar. Het dividend per aandeel plaatje van Johnson & Johnson heb ik vaker gegeven. Stairway to heaven, noemde een van u dit eens. Prachtig. Ik vergelijk met een ander aandeel dat er ook wat van kan, maar daar is iets bijzonders mee.

Het concern doet veel, bestaat al lang (op de middelbare school had ik er een rekenmachine van, helaas hielp dat niet) maar geldt vooral als... chipper. Ja, een chipper als dividendaandeel. Die liggen niet voor het oprapen. Sterker, net als J&J is Texas Instruments, want daar gaat dit over, officieel een Dividend Aristocrat.

Om het nog bonter te maken: Texas Instruments zit ook in de Philadelphia Semiconductor (Holderdebolder) Index, de SOX. Unieke combi.



Het is eigenlijk al twitterend dat ik er op kom, want onze chippers hebben het vandaag weer op hun heupen - met de groetjes van ASMI dit keer met dat enorme orderboek

Kijk maar, dit is dividend per aandeel van #TexasInstruments, alsof het Johnson & Johnson is. Koers blijft historisch iets achter op Nasdaqjes, maar dividend (nu 2,3%) compenseert. Fonds is ook $180mld waard, maar trekt zelden aandacht https://t.co/aGjyvD5Sp1 pic.twitter.com/MMHcTl3M62 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 27, 2021

Ik denk dat er een les is te leren van Texas Instruments, die ik al grafiekend uit de doeken doe. Even formeel en heel lang, het fonds blijft wel op de Nasdaq Composite achter. De Nasdsaq 100 is pas anno 1983. Helaas heb ik de data niet herbelegd, want het aandeel loopt er dan zeker korting uit.

Uiteraard geef ik zo'n lange grafiek logaritmisch.



Ja maar, een chipper is hartstikke cyclisch. Hoe kan Texas Instrument nou zo'n mooie dividend track record hebben? Nooit een verlaging, laat staan passeren. Ik kijk onder motorkap. Inderdaad, zie de omzet waggelen, ook onze technologie cow boys kent dit klappen van de zweep.



De vrije kasstroom verloopt idem dito met de winst, maar zelfs als die een beuk krijgt in de cyclus, verhoogt Texas Instruments nog steeds. Dan moet je heel goed kunnen rekenen, een hele sterke balans hebben en eigenlijk ook wel stalen zenuwen en veel vertrouwen in jezelf en de cyclus hebben.



Nog eentje, de waardering van het aandeel is verrassend constant voor een chipper. Ik vind dit ook niet overdreven duur gelet op de markgemiddelden voor zo'n kwaliteitsaandeel, die dit jaar overigens wel wat achterblijft.



Dan nu het plaatje waar me het om te doen is. Ik zei en u zag al dat, wat er ook gebeurt, Texas Instruments met een pokerface haar dividenden verhoogt. Dat was niet altijd zo. In de jaren tachtig en negentig verhoogde het concern amper. Eens te meer bewijs wat mij betreft dat de dotcom bubble een bubbel was.

De technologierally van de afgelopen jaren wordt juist gedragen door exploderende omzetten en winsten. Weliswaar lopen de koersen zelfs daarop vooruit met de ook oplopende waarderingen. Dat past denk ik alleen in de algehele asset-inflatie, waar de internationale ruimgeld politiek debet aan is.

Dat is niet specifiek des techs, hoewel ze wel het hardst van iedereen gaat. Nou ja, neem een kijkje bij Texas Instruments als het u wat lijkt, of als u het beste van twee werelden wilt: technologie én dividend. En als iemand mij kan uitleggen waarom we nooit naar dit aandeel kijken, graag.