Slotcall: Cijfers ASMI!

De AEX (+0,5%) weet na een stabiele dag te midden van het cijferseizoen hoger te eindigen. De AMX (+0,7%) deed lekker mee.

Alleen de kleintjes uit de AScX (-0,5%) kregen het niet voor elkaar de index boven de slotkoers van gisteren te tillen. Blok aan het been is was ook CTP (-6,8%), dat een uitschieter naar beneden is. De markt reageert op de overname van Deutsche Industrie REIT. Op het bonnetje staat €800 miljoen.

Beurzen wereldwijd gingen vandaag goed. Zo presteerden de Duitsers (+1,1%) en Fransen (+0,9%) naar behoren en koerst ook Wall Street vooralsnog in het groen. De belangrijkste Amerikaanse macro van vandaag is het Amerikaanse consumentenvertrouwen, en dat cijfer biedt op zijn beurt ook weer vertrouwen.

De verwachting van economen was dat het consumentenvertrouwen van 109,8 in september zou dalen naar 108,3 deze maand. In plaats daarvan is het consumentenvertrouwen in oktober juist gestegen naar 113,8. Een meevallertje dus.

Cijfers ASMI

Zojuist presenteerde ASMI zijn derdekwartaalcijfers. De omzet dikte 38% aan tot €432 miljoen en dat is beter dan de €400-€430 miljoen waar het bedrijf eerder nog op rekende. De operationele marge kwam uit op 47,2% en de orderinstroom bedraagt €624,5 miljoen. De orderinstroom is daarmee redelijk in lijn met de eigen verwachting, want het management ging uit van meer dan €600 miljoen.

Bij de chippers is het echter van groot belang om te kijken naar de outlook. ASMI gaat voor het vierde kwartaal uit van een omzet tussen de €470 en €500 miljoen. Dat is redelijk in lijn met de taxaties van ING, zo rekende de grootbank op een omzet van €484 miljoen. Echter, de consensus bedroeg €456 miljoen dus de outlook is weldegelijk beter dan verwacht.

Het is lastig om in te schatten of het voldoende is voor een plus morgenochtend. ASMI is dit jaar met een winst van 96% het best presterende aandeel binnen de AEX. Er zit dus al het nodige goede nieuws in het aandeel verwerkt. Momenteel koerst het aandeel tegen 29 keer de verwachte winst over 2022 (Niels Koerts).

Vooral nieuwe orders vliegen bij #ASMI, maar wel wat druk op resultaat en marges in Q3. Concern rept van aanhoudende supply chain issues, mss zit t m daar.

Ik zie u weer om 22u met oa Q3's#Alpbabet#Microsoft #AMD #Robinhood #Twitter

Galapagos in trek bij hedge funds

“Galapagos (+3,4%) is de laatste dagen wat meer in trek op de beurs. Hoewel tussentijdse koersschommelingen vaak niet verklaarbaar zijn, valt er voor de huidige koersstijging van het Melchelse concern ditmaal wel een reden te vinden”, schrijft IEX-analist Martin Crum. “De primeur is voor het Amerikaanse Insider Monkey dat alle zogeheten 13F filings uitpluist op zoek naar interessante verschuivingen van belangen bij onder meer hedge funds."

“De jongste 13F filings laten zien dat er een groeiend aantal hedge funds is, 23 op dit moment, dat wel brood ziet in Galapagos. Bij de vorige filing stond de teller nog op 20. Galapagos behoort hiermee weliswaar niet tot de dertig meest populaire aandelen van hedge funds, maar de toename in het aantal portefeuilles is wel opvallend.”

Hedge funds storten zich op Galapagos #Galapagos https://t.co/FJKpFXTtdn — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 26, 2021

Facebook houdt schade beperkt

“Met veel spanning keek de markt uit naar de publicatie van de derdekwartaalcijfers van Facebook (-3,2%), want nu zou daadwerkelijk duidelijk worden hoe groot de negatieve impact van Apples software-update zou zijn op de resultaten van het socialemediaplatform”, schrijft analist Niels Koerts. Maar waar Snap hier eerder al behoorlijk wat last van heeft ondervonden en een flinke glijder maakte op de beurs, viel het bij Facebook mee.

“Het genuanceerde verhaal is dat Facebook wel degelijk hinder ondervindt van deze software-update, maar dat de schade niet zo groot is als gevreesd. De omzet kwam in het derde kwartaal 35% hoger uit op $29,0 miljard. Dit is minder dan de $29,5 miljard waarop de markt rekende.” De volledige analyse van Koerts leest u hieronder.

Groeivertraging Facebook niet zo erg als gevreesd #Facebook https://t.co/OteetG1pL7 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 26, 2021

Ebusco gewaardeerd als groeibedrijf

“Ebusco (-4%) is een absolute aanwinst voor het Damrak. De producent van elektrische bussen geldt als sterk groeiverhaal, maar is ook als zodanig naar de beurs gebracht”, schrijft IEX-analist Martin Crum in zijn kersverse analyse van Ebusco. Hij doelt op de flinke forward FY22 k/w van 88.

Een groeibedrijf dus. “Beleggers hoeven de komende jaren dan ook niet op dividend te rekenen en het concern heeft al aangekondigd dat het in 2023 nogmaals met een emissie zal komen. Dit maakt het aandeel niet voor elke belegger geschikt.

Ebusco is niet voor elk type belegger geschikt #EBUSCOHOLDING https://t.co/YdUdqvEPow — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 26, 2021

Stevige groei verwacht voor Besi vanaf 2022

De derdekwartaalcijfers van Besi (+0,7%) zijn conform verwachting, maar de kortermijnoutlook valt wat tegen. Dit zou volgens techaandeelexpert voor wat koersdruk kunnen zorgen. “De langetermijnvooruitzichten zijn echter ongewijzigd rooskleurig. In combinatie met de robuuste marktpositie, dito balans en het overtuigende management geeft dit vertrouwen”, stelt Weeteling in zijn analyse van Besi.

“Tussen de regels door lees ik dat er vanaf het eerste kwartaal weer groei verwacht mag worden van kwartaal op kwartaal en dat de animo voor hybrid bonding groot is. Besi is bezig de productiecapaciteit voor deze technologie significant uit te breiden. Dat het hoogste segment van chipassemblage aan belang wint wordt ook onderstreept door de stap van Intel om een assemblagefabriek te bouwen in de VS.” Stevige groei wordt dus verwacht vanaf 2022.

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente daalt een basispuntje tot 0,01%.

Brede markt

De AEX (+0,5%) presteerde vandaag minder goed dan Frankrijk (+0,9%) en Duitsland (+1,1%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) steeg 0,4% tot 15,4 punten.

Wall Street stijgt: S&P 500 (+0,5%), Dow Jones (+0,4%) en de Nasdaq (+0,6%).

De euro daalt 0,2% tot 1,159 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-1%) en zilver (-2,2%) dalen beide.

Olie: ook WTI (+1,4%) en Brent (+0,9%) stijgen beide. Natural Gas steeg overigens maar liefst 14,2%.

Bitcoin (-0,4%) daalt.

Het Damrak:

Shell (-0,1%) is gaan winkelen in Texas. De energiegigant is thuisgekomen met een 248 Texaanse tankstations.

(-0,1%) is gaan winkelen in Texas. De energiegigant is thuisgekomen met een 248 Texaanse tankstations. De mondiale staalproductie daalde in september met 8,9% op jaarbasis. Toch heeft ArcelorMittal (+3,2%) vandaag een prima dagje gedraaid op de beurs.

(+3,2%) vandaag een prima dagje gedraaid op de beurs. “Weinig tot geen verrassingen bij de kwartaalcijfers van KPN (-0,8%)”, laat Peter Schutte weten in zijn nieuwe analyse van KPN. Het aandeel blijft een mooie dividendwaarde. “Een dividendrendement van 5% tot 5,5% is natuurlijk wel superieur ten opzichte van de spaarrekening en eenvoudiger verdiend dan met de verhuur van een woning.”

(-0,8%)”, laat Peter Schutte weten in zijn nieuwe analyse van KPN. Het aandeel blijft een mooie dividendwaarde. “Een dividendrendement van 5% tot 5,5% is natuurlijk wel superieur ten opzichte van de spaarrekening en eenvoudiger verdiend dan met de verhuur van een woning.” PostNL (+1,4%) heeft in het derde kwartaal waarschijnlijk een lager genormaliseerd bedrijfsresultaat op een iets hogere omzet geboekt. Dit blijkt uit een analistenconsensus van het postbedrijf zelf op basis van schattingen van 10 analisten.

(+1,4%) heeft in het derde kwartaal waarschijnlijk een lager genormaliseerd bedrijfsresultaat op een iets hogere omzet geboekt. Dit blijkt uit een analistenconsensus van het postbedrijf zelf op basis van schattingen van 10 analisten. Peter Schutte nam ook Wereldhave (+1,7%) nog eens onder de loep. “Wereldhave is het derde kwartaal beter door gekomen dan verwacht. Het aandeel biedt zeker kansen op een goed rendement, maar de toekomst blijft wel onzeker.”

(+1,7%) nog eens onder de loep. “Wereldhave is het derde kwartaal beter door gekomen dan verwacht. Het aandeel biedt zeker kansen op een goed rendement, maar de toekomst blijft wel onzeker.” NSI (+0,6%) heeft een onvoorwaardelijke overeenkomst gesloten voor de verkoop van zijn aandeel in het winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam.

Adviezen

ASML: naar €860 van €680 en kopen - Norddeutsche Landesbank

Besi: naar €90 van €80 en kopen - InsingerGilissen

Vopak: naar €51 van €55 en kopen - ING

ABN Amro: naar €15,60 van €13,70 - Barclays

ING: naar €15,40 van €15,30 en kopen - Kepler Cheuvreux

ING: naar €15,50 van €12 en kopen - Keefe Bruyette & Woods

ING: naar €10 van €9 en verkopen - Barclays

Agenda woensdag 27 oktober 2021

08:00 Consumentenvertrouwen - November (Dld)

10:00 Geldhoeveelheid - September (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Orders duurzame goederen - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)