Waarom de AEX eerder bij 3000 dan 1000 is

Gezien, de AEX zet weer een nieuwe all-time high neer, maar het is nog wel even tot 1000.



De AEX herbeleggingsindex nadert wel 3000. U weet het als het goed is: het verschil tussen de AEX prijsindex hierboven en deze total return index is niets anders dan herbelegd dividend. Zijn er nog vragen hoe u lang moet beleggen...?



Alsof er geen risico meer bestaat: wat mij vooral opvalt aan beide grafieken is hoe smooth & soepel de prijs- en herbeleggingsindex van linksonder naar rechtsboven bewegen. Alsof het plaatjes zijn uit een cursus technische analyse voor beginners, om te laten zien wat nou een opgaande trend is.

Ik vergelijk dit jaar met de twee saaiste beursjaren die ik op de beurs hebt meegemaakt: 2016 en 2017. Soms wekenlang bewoog de AEX uitsluitend met een nul voor en achter de komma, of het nou omhoog of omlaag was. Terugkijkend ziet het er echter heel wat wilder uit dan dit jaar.



Aan de hand van de volatiliteit kan ik u laten zien hoe saai die jaren waren. Vergeleken daarbij is 2021 weer woest & wild.



En iedereen bijt intussen op de nagels wanneer die klap nou een keer komt. Er zijn nu hele zwermen zwarte zwanen te bedenken - ik denk vooral aan de Chinese vastgoedcrisis en mogelijke stagflatie - en dan is het ook nog zo dat een echte zwarte zwaan niet te voorzien is. Zie Covid-19 maar.

Beurs denkt meer in dreigingen dan in kansen

Dat is wellicht ook een reden waarom we op de beurs altijd meer in dreigingen dan in kansen lijken te denken. Risico's komen vaak in één keer, zie wederom Covid-19. Dat bedrijven lekker draaien, nieuwe producten en diensten maken, groeien en bloeien is daarentegen een geleidelijk en geen pardoes proces.

Het gaat ongemerkt. Zie ook de Q3's van Facebook gisteren: tal van issues zijn er die het bedrijf plagen, kunnen plagen en zomaar uit de lucht kunnen vallen. Intussen draait het bedrijf onderliggend lekker door - kijk maar - en reageert het juist offensief en niet defensief op alles wat het dwarszit.

Tal van nieuwe projecten en nieuwe initiatieven zitten er in de pijplijn, die wellicht weer voor een push in omzet en winst kunnen zorgen. Want CEO Mark Zuckerberg denkt alleen maar in meer en nooit in minder. Vergelijk dat met al die managers bij onze bedrijven die alleen maar kosten aan het besparen zijn.

In the long run loont beleggen altijd

Enfin, dit is waarom beleggen in the long run altijd loont - anders doet u toch echt zelfs iets fout - hoewel daar soms heel veel zitvlees, geduld en incasseringsvermogen voor nodig is. Zie AEX 2000-2010 maar... Een free lunch is er nu eenmaal niet. Dat weet de nieuwe generatie echter nog niet.

Ik wel wel eens weten wat die in een echte bear market gaat doen, die niet weken, maar maanden en misschien wel jaren gaat duren. Ik denk dat ik het wel weet... Misschien is dat nog wel de grootst denkbare zwarte zwaan. Dat niemand dan meer wil beleggen.