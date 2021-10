IEX start met het volgen van Ebusco met een Hold-advies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk start met het volgen van nieuwkomer Ebusco met een Hold-advies.



Ebusco kan terugkijken op een geslaagde beursgang, afgelopen vrijdag, 22 oktober. De IPO-prijs is uiteindelijk bepaald op €23,50. Dat is aan de bovenkant van de geïndiceerde bandbreedte van €21,50 - €24,50. Analist Martin Crum noemt het aandeel een 'absolute aanwinst voor het Damrak.' De fabrikant van elektrische bussen opereert in een groeimarkt en kan een mooie (ESG) toevoeging aan een goed gespreide portefeuille vormen. Maar de waardering van het aandeel is volgens Crum ook stevig. De analist wijst erop dat de order flow door de coronacrisis een flinke deuk heeft opgelopen. Beleggers hoeven de komende jaren niet op dividend te rekenen en het concern heeft al aangekondigd dat het in 2023 nogmaals met een emissie zal komen.



"Dit maakt het aandeel niet voor elke belegger geschikt", meent Crum. Hij trapt dan ook af met een Neutraal-advies. Lees de volledige analyse op IEX Premium.

