ABP ziet kansen en risico die Shell niet ziet

Op de aandelenmarkt kan men niet zoveel invloed hebbben op de investeringsbereidheid... Meestal kiest men wel in functie van het rendement. Maar op bedrijfsniveau kiest men waaarin men investeert: er moet voldoende geinvesteerd worden in positieve evoluties. De behoefte aan fossiele brandstoffen afbouwen, en daar moeten voldoende investeringen naar toe gaan. Dat de rendementen lager liggen...: Er moet ruimte komen voor een afbouwpolitiek en ja,dan zal de vraag naar olie en de winst erop ook wel twijfelachtiger worden. Dit op de veel langere termijn dan maar alles is relatief: hoe meer investeerders reageren als APB, hoe meer het kanelt in het voordeel van hernieuwbare... Een moedige keuze, maar het kan el eens een voorsprong worden daar tijdig aanwezig te zijn.Als men zie dat shell zijn eigen aandelen wil kopen, dan zeg ik onverantwoord: dat is investeren in olie, terwijl juist dient geinvesteerd in hernieuwbare energie.Het is maar dat men shell bv. zijn criminieel verleden moet herstellen.Ze zijn er blijkbaar nog niet aan ttoe,. Kijk, als de oliegiganten nog wat sneller in niet fossiele energie zouden investeren, en wat meer aan schadeherstel doen..dan is hun toekomst verzekerd. Nu gaan ze hoplelijk hun ondergang tegemoet...en blijven ze zitten met hun olie.Eigen schuld dikke bult: Het zal alleen maar moeilijker worden als men nte lang wacht, en ja: hopelijk worden ze door de rechter terechtgesteld wegens onverantwoordelijk gedrag...