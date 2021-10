ABP ziet kansen en risico die Shell niet ziet

Het gespreksonderwerp op beurs en in de maatschappij is vandaag dat het ABP de komende jaren zijn fossiele beleggingen verkoopt. Kijkt u maar even bij de reacties, er zitten behalve voor- en tegenstanders ook heel fraaie opmerkingen tussen.

Eerst mijn full disclosure, omdat het zo'n gevoelig onderwerp is. Ik ben natuurlijk zelf geen klant bij het ABP - dat zelf van deelnemers spreekt - ik ben long Royal Dutch Shell (1,5% portfolio schat ik) en ik zit in gewone en standaard wereldindex, AEX, AMX en Europese dividendfondsen en ETF's.

Nee, ik filter niet op foute beleggingen als fossiel, wapens, drank, tabak, farma, of wat anno 2021 als ongewenst geldt (verschilt ook per jaar). Mijn redenering: dit is blijkbaar waar de wereld en de mensheid ook zijn geld aan uitgeeft, waar bedrijven business aan hebben, en ik profiteer, of verlies, mee.

ABP is duidelijk en vaag

Is het slim om op de beursvloer te roepen dat u verkoper bent? Nee, maar gelet op dat alleen al het Damrak €1,4 biljoen waard is, valt het bedrag mee. Citaat ABP:

We verkopen de beleggingen stap voor stap. Het merendeel zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 verkocht zijn. In totaal gaat het om een belegd vermogen van ruim 15 miljard euro, bijna 3% van ons totaal belegd vermogen.

En erachteraan:

We verwachten dat dit besluit geen negatief effect heeft op het langjarig rendement en uw pensioen.

Het ABP is minder cijfermatig als het gaat om het draagvlak voor dit besluit. Ik vind dit persoonlijk te summier voor een pensioenfonds met gedwongen winkelnering. Want je zal ambtenaar of leraar zijn en juist in fossiel, wapens, drank, tabak, farma, of wat dan ook willen beleggen. Percentages graag.

Voor het besluit is veel steun. Veel deelnemers en werkgevers wilden al langer dat we zouden stoppen met beleggen in fossiele brandstoffen.

Is het ABP verstandig of niet?

Pikant? Het bericht is een dagje na het KNMI-rapport en twee daagjes voor... Ja, ik denk dat ABP en de rest beter kunnen blijven zitten om mee te praten. Juist de ervaring, know-how, het rekenvernuft en bovenal de nuchterheid en kennis van de energiemarkten van Big Oil zijn hard nodig bij de energietransitie.

Idd, mss dat #Shell donderdag bij Q3-cijfers iets mompelt dat ze het betreurt, maar ze betreurt vast niet dat het stil wordt bij de rondvraag in de aandeelhoudersvergadering nu (pensioen)fondsen afhaken #ABP https://t.co/zKjTkw8qbI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 26, 2021

Want bijvoorbeeld de desinvesteringen van Big Oil maken het eerder erger en niet beter voor het klimaat:

Ook van eerder dit jaar: u kunt juichen als Big Oil haar assets verkoopt, maar er is altijd koper... #BP #Shell #ABP https://t.co/vdsaPuHE5g — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 26, 2021

En die aandelen die de pensioenfondsen verkopen vinden echt wel hun weg in het boek. De City staat al langer te juichen:

“They big institutional investors are all so keen to get rid of oil assets, they’re leaving fantastic returns on the table.”



“People don’t understand how much money you can make in things that people hate.”



Aldus hedge funds managers volgens FT #ESG https://t.co/z9KmNNwv5g — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 7, 2021

Risicoprofiel ABP verandert

Het ABP zegt dus zelf niet te verwachten (ik lees liever uitgerekend te hebben) dat er veel impact is op de portfolio. Gezien die 3% moet u inderdaad geen al te grote verschuivingen verwachten, Niettemin moet er in de portfolio worden geschoven, om het risicoprofiel in stand te houden.

Want kort door de bocht is fossiel defensief en betaalt dividend en duurzaam is juist offensief en risicovol. Het moet vooral van de koers komen, want dividenden zijn schaars en laag. Bij een langetermijnbelegger als een pensioenfonds is dit énorm risicovol, want juist herbelegde dividenden betalen pensioenen.

In beleggersjargon heet dit meer risico nemen. #ABP ruilt defensieve dividendwaarden in voor offensieve groeiaandelen zonder dividend. Ergens anders in de portfolio gaat fonds dus risico afbouwen? https://t.co/WGlctmQiK4 pic.twitter.com/CJL4MptdSQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 26, 2021

ABP ziet dus kansen, die Shell niet ziet

Kortom, oordeel zelf en kijk maar wat bij u het zwaarste weegt: principe, rendement of wat dan ook. Publicitair gaat het ABP-besluit wel goed vallen, denk ik. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er als aandeelhouder ook niet rouwig om ben. Ik heb het volste vertrouwen in gogme en goede intenties van het bedrijf.

Nog iets. Dat Shell bijvoorbeeld bijna de gehele opbrengst van de verkochte VS olie- en gas-assets -$9,5 miljard - aan de aandeelhouders uitkeert, geeft klip en klaar aan dat Shell op dit moment geen bestemming ziet die voldoende oplevert, of dat nou een (duurzame) overname of een andere groene investering is.

Alles is in de ogen van het management blijkbaar te duur, of gaat nooit voldoende omzet, winst, marge en cash flow opleveren. Als zo'n kans zich wel voordoet, of de markt verandert, of er is een game changer, dan heeft De Koninklijke voldoende financiële slagkracht en is de balans sterk genoeg om toe te kunnen slaan.

Speel ik nog advocaat van de duivel en overdrijf ik nog even héél erg. Bij het ABP zitten ze vanaf nu als de eerste de beste beginnende retailbelegger de hele dag naar de koersen van hun duurzame aandelen kijken, of die hun kant uitkomen. En het klimaat? Dat schiet hier helemaal niks mee op, naar mijn bescheiden mening.

En daar was het toch om te doen?