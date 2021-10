Koersrecords op Wall Street, de beste maanden komen eraan

Nu het kwartaalcijferseizoen op stoom komt, beginnen de kwartjes de goede kant op te vallen. Over de gehele linie zien we een goede ontvangst van de cijfers. Dit uit zich in indices die opwaarts tenderen en hier en daar zelfs boven oude toppen breken.



Tot twee weken geleden zagen we nog technische signalen die aangaven dat de markten op adem kwamen.

Maar nu zien we uitbraken en bijna-uitbraken. Zowel de Dow als de S&P500 neigen nipt boven hun vorige all-time highs. Beide Amerikaanse technologiebeurzen, Nasdaq Composite en de Nasdaq 100, staan op circa 2% van hun vorige record.

Vaste lezers van mijn blog weten dat ik technisch nog steeds erg positief ben over de perspectieven van aandelen. Ik denk, uiteraard gebaseerd op technische indicatoren, dat de economie in de VS uitstekend draait. Wall Street staat nu op het punt de weg omhoog te hervatten.

De beste beursperiode van het jaar

Ook belangrijk is te melden dat we, statistisch bezien, aan de vooravond staan van de beste beleggingsperiode van het jaar. Veel fondsmanagers herschikken in het laatste kwartaal van het beleggingsjaar hun portefeuilles, wat vaak leidt tot nieuwe aankopen.

Onderzoek toont aan dat in de periode oktober-april de beste rendementen behaald worden. Dat zijn dus de beste maanden van het jaar om in te beleggen.

Hoewel oktober een slechte naam heeft, vooral op het gebied van crashes, worden in deze maand heel vaak belangrijke bodems gelegd. Met andere woorden, in oktober beginnen vaak belangrijke beursrally's.

Vooral op Wall Street is onderzocht hoe seizoensgebonden strategieën presteren. In de afgelopen tachtig jaar presteerde de S&P 500 in de driemaandelijkse periode november-januari beter dan in de overige maanden. Ook de periode december-februari springt er statistisch in positieve zin uit.

Vandaag bekijk ik de belangrijkste indices van Wall Street, zoals de Dow Jones, de S&P500 de en de Nasdaq 100. Ik blijf positief voor Wall Street.

Dow Jones kijkt net boven de horde 35.622,10

De Dow Jones verbetert, maar de uitbraak boven de horde van 35.622,10 punten is nog nipt. Rond dit punt lag het vorige all-time high, alweer daterend van 16 augustus.

De recente serie hogere koersbodems geeft wel aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen.

Het technische beeld klaart verder op indien de weerstand van 35.622,10 punten op basis van de slotkoers definitief opwaarts wordt gebroken.

Na een uitbraak wordt 37.500,00 het volgende berekende koersdoel. Steun voor de Dow ligt rond 33.616,60 punten (de bodem van 20 september).



S&P 500 index zet druk op de barrière rond 4.551,63

De S&P 500-index heeft de top rond 4.551,63 punten getest. Hier ligt het het laatste koersrecord gevormd op 6 september).

Het technische plaatje krijgt een nieuwe positieve impuls indien deze laatste top wordt gebroken.

In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien en wordt 5.416 punten het volgende berekende koersdoel.

De S&P 500-index heeft steun rond 4.306,86 punten (de bodem van 20 september).





Nasdaq 100 index flirt met weerstand 15.701,40

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs heeft een serie met lagere toppen afgebroken. Hierdoor komt de Nasdaq 100 index er beter bij te liggen.

Voor een nieuwe technische verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 15.701,40 punten noodzakelijk. Hier ligt het all-time high van 7 september.

Daarna wordt 17.000 het volgende berekende koersdoel. De onderkant van de trading range biedt steun rond 14.455,07 punten (de bodem van 19 juli).