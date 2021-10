IEX hervat coverage D'Ieteren met Strong Buy Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk is het aandeel D'Ieteren opnieuw gaan volgen en start met een Strong Buy-advies. "Het aandeel van de Belgische holding noteert momenteel op het hoogste niveau ooit. Desondanks is het met een discount van 33% ten opzichte van de netto intrinsieke waarde zwaar ondergewaardeerd," vindt analist Niels Koerts. D'Ieteren heeft de afgelopen vijftien jaar bijzonder goed gerendeerd op de beurs, zet ook voor de toekomst alleen in op grote markten die op lange termijn groeien zoals e-bikes, en maakt succesvolle maar niet beursgenoteerde bedrijven als Belron (Carglass) bereikbaar voor de particuliere belegger. "Ondanks dat D'Ieteren het ideale buy and hold-aandeel is, is het gelet op het hoge opwaarts potentieel zowel geschikt voor korte- als langetermijnbeleggers," aldus Koerts. "D’Ieteren heeft een ijzersterk trackrecord, een sterke balans en een krachtige vrije kasstroom. Daarnaast lijkt het een kwestie van tijd voordat het opkoopprogramma wordt hervat. Een mooi moment voor een koopadvies." Lees de volledige analyse op IEX Premium.

