Nederlandse beurs is uitgebroken

AB Inbev heeft een mooie rebound achter de rug. Deze beursweek naar de top?

Ze hebben geluk dat de ASML index goed draait, want dan kan concurrent Heineken nog wat mee liften op de ASML index.

8 1 6 al weer. ASML index doet aan smileys.

Die 19 voor de VIX voor vandaag om te breken lijkt mij een utopie. En die 18.5 voor morgen lijkt mij een bijna utopie.

Kortom aanvallen van de beren verwacht ik pas vanaf woensdag. Wat niet geheel verrassend is want er moeten nog veel bedrijven komen met de cijfers. Het is dus saai in mijn aandelen portefeuille. Vooral kijken. Kijken en nog eens kijken.

Kijken hoe u de weg naar de top bewandeld. Vrijdag kwam er een valse move in Amerika, maar we zagen wel hoe snel het onderuit kan gaan met grote getallen down. En dat was alleen maar door een bevestiging van de FED inzake het tempo van afbouwen van Gratis Geld. Het afkicken gebeurt zowiezo Cold want binnen 8 maanden zijn ze geen sponsor meer voor de markten. En dan gaat het gevecht beginnen. Het gevecht om geld. En het gevecht om geld daar is slechts 1 instrument erg goed in en dat is het rente wapen. Het stond er al op ena meest gelezen site na IEX.nl maar heeft u gekeken naar Brazilie. Pfoe. Het gaat daar dubbel niet goed. Yields die weer uit de hand beginnen te lopen en een munt die weer aan het wegzakken is ondanks die hoge yields. BRIC wordt BRINK. De B kunnen we al vast weghalen. En de C ook. I ligt schandalig hoog. Die krijgen vanzelf klappen. En R houdt de prijzen van de grootste export produkten zeer hoog. Gas en Olie. Dus die kan het langer volhouden. Die is weer terug op de kaart. Amerika is goed bezig inzake het offloaden van containers. Ze hebben geen ruimte om containers kwijt te kunnen. Dus maken ze het allemaal nog trager. Ze gaan van de regen de drup in. Eerder van de drup de regen in. Nederland kan de vierde stroom niet meer aan in ziekenhuizen. Nee, een oorlog kunnen we niet hebben. Ziekenhuizen roepen dan massaal of we willen stoppen. Lekker, lig ik onder vuur. TTROO wilt u stoppen met vuren? Nee, laat maar zitten. Direct naar de overkant lopen. Marib doet het anders. Die liggen al ruim een jaar onder vuur. Maar ze beginnen steeds meer onder druk te komen en ze zijn langzaam aan het bezwijken. Dat wordt interessant, want dan heeft Iran een nieuwe macht in het zeer arme Yemen. En die macht zullen ze niet snel willen opgeven. Kortom het Westen lijkt overal terrein te verliezen. Die Western Drugs en Debt Wereld is aan het piepen en kraken. Maar ze zijn niet de enige. China Real Estate lijkt meer op een China Unreal Estate. Braziliaanse Lucht vliegt er uit. En bij India vliegt het Lucht er nog in. We zijn blijven staan op de 816. Op weg naar een mooie groene ochtend.