Slotcall: Shell en staal gevraagd

Hallo MC, waarom de BTC stijgt, welnu lees er de onvolprezen Ben Carlson er even op na. Er liggen trillions of $ bij oudere beleggers in de VS. Die hebben gewoon een account, danwel bij een vermogensadviseur. Zij willen geen gedoe met een eigen account bij een BTC exchange of wallet. Maar wat ze wel willen is straks een klein deel van hun portfolio in een BTC ETF beleggen. Gemakkelijk en geen gedoe. Dus als die er komt op korte termijn, zal dit weer een geweldige boost geven.