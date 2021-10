Slotcall: Record op record

De AEX (+0,7%) sluit de week wederom af op een all time high. Het zijn de chippers die vandaag boven komen drijven. Met name zwaargewicht ASML (+3,6%) geeft de hoofdindex een zetje in de rug.

Het goede sentiment onder chipaandelen is opvallend, omdat Intel (-11,0%) gisteravond op Wall Street ronduit teleurstellende derdekwartaalcijfers afleverde. De marges staan onder druk en de concurrentiepositie van het bedrijf verslechtert met de dag. Het grootste probleem is dat Intel niet meer de meest geavanceerde chips kan produceren.

Verder valt Just Eat Takeaway (-3,7%) in negatieve zin op. De strategie-update van gisteren op de investeerdersdag wordt door de markt niet gepruimd. Sinds de overname van Grubhub zit het aandeel in een downtrend. Jitse Groen lijkt alweer van de Amerikaanse maaltijdbezorger af te willen, want in de presentatie werd gesuggereerd dat GrubHub kan worden verkocht als de markt daarom vraagt.

Daarentegen ligt Philips (+0,8%) er de laatste dagen sterk bij. De derdekwartaalcijfers werden afgelopen maandag nog lauwtjes ontvangen, maar daarna herstelde de koers fors. Het bedrijf benadrukte bij de analistenpresentatie dat slechts een beperkt deel van de ademhalingsapparaten daadwerkelijk kapot is gegaan en dat nog maar moet blijken of er überhaupt kankerverwekkende stoffen zijn vrijgekomen. Als dit zo is, zouden eventuele schadeclaims in de VS weleens mee kunnen vallen.



Wereldhave

Binnen de ASCX is Wereldhave (+5,2%) de groter winnaar. Het winkelvastgoedfonds heeft er een patent op om de outlook naar beneden bij te stellen, maar vandaag gebeurde het tegenovergestelde. Het management verwacht dat het directe resultaat per aandeel dit jaar uitkomt binnen de bandbreedte €1,80-€1,85.

Toch blijven de huuropbrengsten onder druk staan. In de eerste negen maanden van dit jaar kelderden de huuropbrengsten 7,2% tot €94,3 miljoen. CEO Matthijs Storm is echter enthousiast, omdat het bedrijf geen huurders heeft verloren als gevolg van de afbouw van de steunmaatregelen.

Verder gaat Wereldhave vrolijk door met desinvesteren. Eind 2022 moet de volledige Franse vastgoedportefeuille zijn afgebouwd. Dit geld is nodig om in Nederland en België de transformatie te kunnen maken van klassiek winkelvastgoed naar een full service centre.

Sociale mediabedrijven onderuit

De grote bleeder van de dag is Snap. Het sociale mediaplatform keldert 25% op tegenvallende derdekwartaalcijfers. Het bedrijf zegt bijzonder veel last te hebben van de Apple software-update op zijn besturingssysteem iOS. Gebruikers moeten nu toestemming geven of zij bepaalde informatie zoals locatie en interesses willen afstaan aan apps.

Veel gebruikers geven hiervoor geen toestemming, waardoor Snap minder goed zijn reclames kan targeten. Hier heeft Facebook ook mee te maken en daarom gaat het aandeel van oprichter Mark Zuckerberg op Wall Street met 6% onderuit. Komende maandag presenteert Facebook nabeurs zijn resultaten. Beleggers nemen dus al een voorschot op tegenvallende cijfers.

Ook Alphabet (-3,6%) en Twitter (-4,7%) krijgen het in een stijgende markt aardig te verduren. Overigens hoeft u geen medelijden te hebben met de aandeelhouders van deze socialemediabedrijven. De afgelopen twee jaar hebben deze aandelen het aanmerkelijk beter gedaan dan de markt. Inclusief de daling van vandaag (die nog niet in de grafiek zit verwerkt) behaalt Snap een winst van zo'n 300%.

Rentes

De rentes blijven vandaag dicht bij huis. Alleen de Britse vergoeding op tienjaars staatspapier koelt wat af.

Nederland: +0 basispunten (+0,03%)

Duitsland: +0 basispunten (-0,10%)

Italië: +1 basispunt (+0,96%)

Verenigd Koninkrijk: -4 basispunten (+1,16%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+1,66%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,6%

AEX deze maand: +5,4%

AEX dit jaar: +30,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +33,0%

Chippers stuwen AEX

De AEX (+1,6%) is deze week een van de best presterende beurzen van Europa. Dit komt door de sterke prestaties van onze chippers. Zwaargewicht Prosus (+6,4%) helpt overigens ook een handje. Het sentiment in China trekt aan en daar profiteert de grootaandeelhouder van Tencent van. De AMX (-0,5%) en ASCX (-0,3%) vallen daarentegen uit de toon.

AEX

Wie maandagochtend na de publicatie van de derdekwartaalcijfers had voorspeld dat Philips (+6,8%) het best presterende aandeel binnen de AEX zou worden, werd voor gek verklaard. Toch bewijst de beurs dat niets onmogelijk is. Besi (+5,8%) profiteert van het goede sentiment onder de chippers. Just Eat Takeaway (-2,4%) is daarentegen de weg kwijt.

AMX

Weinig uitschieters binnen de AMX. Alleen Air France-KLM (-7,0%) moet een noemenswaardig verlies incasseren. Groot nieuws over de vliegtuigmaatschappij kwam ik overigens niet tegen. De opleving van Galapagos (-4,9%) is van korte duur en Vopak (-3,5%) staat onder druk n.a.v. een downgrade van ABN Amro. Tevens werd bekend dat de CEO vertrekt. Dit notabene een maand voor de publicatie van de derdekwartaalcijfers.

ASCX

De grote bleeder binnen de small cap is CM.com (-7,2%). Het technologiebedrijf wist niet te voldoen aan de groeiverwachtingen van de markt en dan gaat het aandeel in de uitverkoop. Over de lange termijn ben ik overigens positief over het fonds. Hier leest u mijn analyse.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan als vanouds de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!