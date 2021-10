Begint Unilever 'het geval Unilever' te worden?

De AEX heet al 38 jaar AEX, maar het is al die jaren een komen en gaan van bedrijven geweest. Huiskamervraag: ja, de eerste dertien fondsen in de index waren ABN, Ahold, Akzo, Amro, Gist-Brocades, Heineken, Hoogovens, KLM, Koninklijke Olie, Nationale Nederlanden, Philips, Unilever en Nedlloyd.

Zeker meer dan honderd? Ik weet niet hoeveel ondernemingen er in de index hebben gezeten, al dan niet meerdere keren. Wat ik wel weet: de actuele beurswaardes. Dit geeft aan hoe de AEX op stand 800 is veranderd. ASML is bijna net zo groot als ons oude weduwen- en wezenduo en Adyen is even groot als...

Over dat weduwen- en wezenduo gesproken: indiceskoning MSCI heeft Olies nooit als Nederlands gezien en sinds dat gevalletje Toen wij uit Rotterdam vertrokken van Unies is ook dat fonds niet Nederlands meer, in de ogen van de indicesboer.

ASML €271,20 miljard

Royal Dutch Shell €164,82 miljard

Unilever €116,52 miljard

Adyen €87,66 miljard

ING €50,97 miljard

NN €14,51 miljard

Aegon €9,40 miljard

ASR €5,58 miljard

ABN Amro €11,81 miljard

De vraag is dan of ASML en Adyen nou zo slim zijn, of de rest zo... Die waarheid zal wel ergens in het midden liggen en ASML en Adyen komen in de toekomst zeker nog een keer de man met de hamer tegen in de business cycle. En Royal Dutch Shell en Unilever gaan ooit weer gouden tijden beleven?

Dat durf ik niet te voorspellen, maar deze twee oude concerns hebben natuurlijk een fantastisch track record en het is zeker niet de eerste keer dat het tegenzit. Want tegenzitten doet het.

Het dramatisch presterende #Unilever (-8,5% dit jaar vs #AEX +29,0%) is net 10 minuten door en levert op eerste gezicht beter dan verwachte Q3-update af (omzetgroei is het slepende issue bij Unies) pic.twitter.com/WQLrxjTHIM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 21, 2021

Omzetkrimp dus eigenlijk... Dit is het volledige Reutersbericht en moet u kijken wat ik aanstip: de markt verwacht intussen van Unilever ook niet meer dan middelmaat?! Het staat er, en voor Unilever is dat wel een tikkeltje vernederend.



Er staat nog meer in diezelfde zin: die underlying challenge. De achterblijvende omzetgroei inderdaad en dat was onder CEO Alan Jopes voorganger Paul Polman al het grote issue. En eigenlijk al veel langer, als ik dit grafiekje van de verwachte omzetgroei zie van Unilever en een roedel peers.

Ik schrik er zelf van.



Het korte beeld laat zien dat Unilever niet de enige is die worstelt. Zelfs Nestlé was ingedut en is met een aandeelhoudersrevolte wakkergeschud. Volgens onze Beleggersdesk moet u niet raar opkijken als dit ook bij Unilever gaat gebeuren, want de underperformance van het aandeel mag er zijn.

KraftHeinz kan er nu ook bij in het plaatje. Dat bood een paar jaar terug tevergeefs op Unilever en oh ironie, dat doet het met verwachte omzet nog slechter dan de gewezen Rotterdammers. Zo bezien was Unilever ook nog het laatste bedrijf waar die Amerikanen dan op moesten bieden...



Unilever krijgt het lastig volgend jaar, schrijft onze desk over de cijfers van vandaag. Toch verdient het concern met alleen al dividend en aandeleninkoop 7-8% per jaar voor u. Kunt u nagaan waar het toe in staat is als... Om die reden wil ik eigenlijk wel een pluk en houd ik het fonds in de gaten.

Het is ook niet zo duur meer. Grote overname, overgenomen worden, opsplitsen of een fusie, er gaat hoe dan ook vroeg of laat iets gebeuren dat goed is voor concern, koers en waarde. Denk ik dan. Ik heb alleen geen enkele haast en de koers zit ook nog in een neergaande trend. En komt er geen kans? Dan niet.