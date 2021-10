Voorbeurs is het lichtrood na records en zijn er weer veel cijfers

Records, records en records:

De AEX-indicatie is wel -0,3% na een aardig Wall Street gisteren met nieuwe toppen voor Dow Jones en S&P 500

Feestvarken Bitcoin komt nu even af van de all-time high

Evergrande is weer open met nu - ook goedemorgen - een whopping -12,2%

Tesla deed -1,6% op Q3-cijfers

Energie staat lager, goud iets hoger en de dollar is vlak

De rentes stijgen een basispuntje

Het is nu redelijk rustig op de cryptomarkt met wat plussen en minnen

Het dramatisch presterende Unilever (koers -8,5% dit jaar versus AEX +29,0%) is net door en levert een op eerste gezicht beter dan verwachte Q3-update af. De omzetgroei is het slepende issue bij Unies, maar er is momenteel meer:



Randstad doet het met de Q3's beter dan verwachtingen en kondigt per maart volgend jaar een CEO-wisseling aan.



RELX is ook nog maar net door, maar Reuters heeft al een eerste indruk. En die ziet er goed uit:



Sligro ziet in de Q3-update de omzet aantrekken, maar is erg summier en niet zo vrolijk: geen outlook.



Verder is er de grote bitcoin-show. Steeds meer professionele partijen tonen ook belangstelling, op wat voor manier dan ook. Ook al obligatiegigant Pimco.



Ik ben er nog niet, op het Damrak zijn er ook Q3-cijfers van en klik op de naam:

En door. In Hong Kong wordt er weer in Evergrande gehandeld en de richting is duidelijk...

China Evergrande shares briefly plunge more than 10%, after $2.6 billion asset sale falls through https://t.co/83ihpmtZQO — CNBC (@CNBC) October 21, 2021

De openingsscores dan, ik heb u de brede indruk al gegeven. Gisteravond leverde Tesla keurige Q3-cijfers af (-1,6%), IBM ging -4,6% nat op weer een omzettegenvaller en PPG deed -1,5% op zijn rapportage.



De rentes plus één à twee (VS):



De agenda met aardige namen, waaronder Intel:

07:00 Randstad Q3-cijfers

07:00 Sligro Q3-cijfers

07:00 Intertrust Q3-cijfers

07:00 Carrefour Q3-cijfers

08:00 Unilever Q3-cijfers

08:00 RELX Q3-cijfers

08:00 SAP Q3-cijfers

08:00 Barclays Q3-cijfers

13:00 AT&T Q3-cijfers

14:30 VS Philadelphia Fed Index okt 26,0

16:00 VS verkopen bestaande woningen sep 6,00M

22:00 Intel Q3-cijfers

22:00 Snap Q3-cijfers

Veel plezier en succes vandaag.