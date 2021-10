En wat nu als u de dip koopt en dan in één dag -22,6% doet?

De AEX zet vandaag weer een intraday-all time high neer. Vandaag 34 jaar geleden stonden we juist heel dom uit onze ogen en met een half open hangende mond naar het koersenbord te kijken: wat is dit?

Heb ik nog 'leuk' beursgrafiekje van exact 34 jaar geleden. De Dow Jones deed 'zomaar' (de trigger ligt op het kerkhof) weer eens een Black Monday met liefst -22,6% (AEX -12%). Ik heb alleen vd S&P 500 een bar chart pic.twitter.com/h2YWuVuxRZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 20, 2021

Het kwam uiteindelijk goed, hoewel de index zoals u ziet niet meteen herstelde. Ik weet zeker, dat in en na die krach heel veel mensen heel veel spijt hebben gekregen van wat ze toen deden. Iets met verkopen vooral. Het plaatje loopt tot 2000, het jaar van de top van die bullmarkt die volgde en de dotcom hype.

Huishoudelijk, die bullmarkt was zo'n sneltrein dat ik de grafiek logaritmisch moet geven. Anders vindt u die krach van 1987 niet meer terug.

En toen reageerde handelaar voor eigen rekening Diede Mink op mijn tweet en dat levert dit blog op. Opdat u niet een gedupeerde wordt.

Maar dus niet 'zomaar'.

Er ging eerst al 10% af in ruim 2 maanden.



Ik heb niet alle grafieken paraat.

Maar een crash vanaf de high, zonder topvorming zie je volgens mij echt zelden. — Diede (@diedemink) October 20, 2021

Vervolgens:

Dat is precies waarom/hoe crashes ontstaan.

Iedereen raakt te vol in positie, en als de oorspronkelijke kopers hun posities van de hand doen, dan krijg je versnelling en paniek. — Diede (@diedemink) October 20, 2021

Bent u ook zo iemand? Tegen mij hoeft het niet, als u maar eerlijk tegen uzelf bent. De hele dag vraagt u zich af of de koersen stijgen of dalen (vooral het laatste) en waarom. Als ze dan zakken en u bij een markbrede daling van 5% al tegen -20% in uw eigen porfolio aan kijkt, weet u niet wat u moet doen.

Of u bent regelrecht in paniek, want u had juist net die 10% dip gekocht! Of misschien ook al op -5%, want het laatste jaar moet u er meestal snel bij zijn als u wilt kopen op dalingen. En dit had ik me nog nooit gerealiseerd en laat Diede nu zien. De echte krach kwam pas ná die 10% dip, daling of correctie.

Ik weet wat ik doen in zo'n markt. Ik kan zelfs een reconstructie maken. Ja, ik had die 10% dip bijgekocht (ik koop al vast maandelijks) en was dus ook de sjaak geweest? Nee, want ik verkoop niet en koop alleen, want ik beleg voor de lange termijn. Beursdalingen zijn voor mij aanbiedingen (hoewel ze nooit goed voelen).

Uiteindelijk zakte de beurs 35% van top tot bodem, maar dat ging denk ik te snel voor mij om nog een keer bij te kopen. Het is een beetje vergelijkbaar met de maart krach vorig jaar. Brede markt -10% ging ook te snel voor mij, op -20% kocht ik fors bij en -40% kwam net niet op het bord. Ik zat klaar!

Beleggen is persoonlijk maatwerk en de meeste van u kunnen denk ik niks met hoe ik beleg. Daar gaat het niet om, dat is dat u echt bedenkt wat u in welk scenario doet en dat dan vervolgens ijskoud uitvoert. Want adrenaline genoeg als Mr. Market met een draaiende kettingzaag op de beursvloer heen en weer rent.

Nog iets, u ziet ook dat Buy the dip geen free lunch is en ook geweldig tegen u in kan lopen. Wees daarom bescheiden en doe kalm aan met cash en geld langs de zijlijn. Want dan zult u net zien dat u in één keer al het geld verbrandt dat u met alle voorgaande succesvolle buy the dips had verdiend.