Hoe meer zorgen, hoe hoger de AEX, lijkt het voorbeurs en oh, wat een cijfers

De AEX indicatie is nét hoger en all time high 804,47 is dichtbij. Op de brede markt blijft op een stijgend China na alles en iedereen heel dicht bij huis.

Ruw de newsfeed, maar wel met alle cijfers en consensus: ASML (13,5% AEX indexgewicht) verslaat met Q3's de verwachtingen, handhaaft outlook en verhoogt dividend naar €1,80. Ik weet niet hoe markt de omzetverwachting Q4 ziet en of ze stiekem toch weer uit ging van weer verhoogde verwachtingen.

Hier leest u het verslag. Durf ik niks over de opening te zeggen met die indexindicatie en -gewicht? Dan g.o.k. ik dat de koers niet heel gek gaat doen, maar in bijna een uur kan nog veel gebeuren.



AkzoNobel mist de winstconsensus met haar Q3's en u ziet waarom... Nedap klaagde gisteravond ook al over de supply chain. Zeker niet bovenaan in het persbericht, maar ook ASML heeft last hier van.



Er zijn meer bedrijven met cijfers, klik op de naam:

Vopak krijgt een nieuwe CEO (misschien dat hij weer wat leven en fantasie in het aandeel kan krijgen):

Nog even een grafiekje en u kunt wel raden: bitcoin is er bijna, na het debuut van de ProShares Bitcoin Strategy ETF, die vlak deed:



De opening dan met weinig, met toch met bijna weer records op de borden. Zorgen zijn er op de networks over - u kent ze intussen - inflatie, energie, personeelstekorten en supply chain. Tencent staat +2,0% in Hong Kong en Netflix deed -1,4% op Q3's gisteravond.



De rentes stijgen weer. Hand in hand met aandelen dus, dat kan dus ook nog, zelfs hooggewaardeerde technologie:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met gedoe bij Neways en Nestlé verhoogt outlook?! Zou leuke zijn als Unilever dat morgen ook doet.

08:07 Duitse producentenprijzen stijgen in september met ruim 14 procent

08:00 Nestle verhoogt weer outlook

07:45 Japanse export zet stijgingsreeks in september door

07:36 Lager resultaat bij AkzoNobel

07:25 Vopak vindt nieuwe CEO

07:15 Resultaten ASML in de prik

07:05 Europese beurzen openen vlak

07:03 WDP ziet winst toenemen

06:59 Ruim 241,5 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

19 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

19 okt 'Squid Game' goed voor Netflix

19 okt Wall Street sluit flink hoger

19 okt Olieprijs stijgt

19 okt Winst op Wall Street

19 okt Europese beurzen sluiten hoger

19 okt CEO Hilgerdernaar vertrekt bij Ctac

19 okt Nedap waarschuwt voor impact van verstoringen aanvoerketen

19 okt AEX op hoogste stand ooit

19 okt Aandeelhouders Neways niet akkoord met voorwaarden bod Infestos

Analistenadvies:

Philips: naar €52 van €55 (buy) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met Tesla en de Britse consumentenprijzen vallen mee, maar de Duitse producentenprijzen vliegen uit de bocht (+14,2% YoY zelfs):

08:00 Akzo Nobel Q2-cijfers

08:00 ASML Q3-cijfers

08:00 WDP Q3-cijfers

08:00 Marel Q3-cijfers

08:00 Nestle Q3-cijfers

08:00 Roche Q3-cijfers

08:00 Deliveroo Q3-cijfers

08:00 VK inflatie CPI sep +0,3% MoM (verwacht +0,4%)

08:00 Duitsland inflatie PPI sep +2,3% MoM (+1,0%)

11:00 EU inflatie CPI sep +3,4% YoY

22:00 IBM Q3-cijfers

22:00 PPG Q3-cijfers

22:00 Tesla Q3-cijfers

En dan nog even dit

Terugblik:

Upbeat earnings results from Johnson & Johnson and Travelers helped drive stocks on Wall Street higher, nudging the S&P 500 very close to its all-time high. More here: https://t.co/ifSnvFFFWv pic.twitter.com/3pggVuDhpM — Reuters Business (@ReutersBiz) October 20, 2021

Bij deze:

Netflix had a solid beat after the company posted Q3 results. Here's what three investors have to say about the stock now and where it could be headed. https://t.co/tPuPpm3qS6 pic.twitter.com/knkOcR66ti — CNBC (@CNBC) October 19, 2021

Uh-oh:

Panic ordering by retailers is making the supply chain crisis 'even worse' https://t.co/44Qm22luuT — CNBC (@CNBC) October 20, 2021

Toe maar:

The Bitcoin futures ETF just had the 2nd biggest ETF debut ever. https://t.co/S1klHQOwTm — Joe Weisenthal (@TheStalwart) October 19, 2021

Morgen Unilever:

From @Breakingviews: Procter & Gamble increased prices 1% across divisions that sell razors and toothpaste in its latest financial quarter, but its own costs jumped 13%. In tough environments, it pays to be big, @TheRealLSL says. More here: https://t.co/xhRhtyRFVq $PG pic.twitter.com/uHNpgjR3ZX — Reuters Business (@ReutersBiz) October 20, 2021

Telefoon voor de heer Klaas K. van een zekere bank te Amsterdam met hoe het toch komt dat die huizen zo duur zijn:

#ECB balance sheet keep climbing despite rising inflation pressure. Total assets rose by another €22.4bn to hit fresh ATH at €8,336.7bn as Lagarde keeps printing press rumbling. EBC Balance sheet now equal to 77% of Eurozone GDP vs US's 37%, BoE's 38% and BoJ's 133%. pic.twitter.com/1toXneNoLP — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 20, 2021

What can possibly go wr... Uhm, Facebook en Coinbase dus:

Coinbase stock rises after Facebook taps it for help on new cryptocurrency project https://t.co/0onfKrAGEr — CNBC (@CNBC) October 19, 2021

Nee? Ja!

After a botched IPO in 2019, @WeWork will finally make its debut on the stock market by merging with a special purpose acquisition company, or SPAC. Here’s what you need to know about SPACs. pic.twitter.com/tvODIx9DLI — CNBC International (@CNBCi) October 20, 2021

Telefoon ook voor zijn collega in Washington, maar die zet nét met zijn neus in zijn werkelijk gigantische beleggingsportefeuille?

‘People are hoarding’: Food shortages are the next supply-chain crunch. Grocers warn of intermittent delays across product categories. Labor issues and congestion at the ports are also roiling the food supply. Milk prices keep rising. https://t.co/MP9Sd9JfAg pic.twitter.com/mxInAwJK6k — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 20, 2021

Het Pentagon? China dus...

U.S. needs more mines to boost rare earths supply chain, Pentagon says https://t.co/qfXL67evJR pic.twitter.com/2DyLvs9CH2 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 20, 2021

Daarom zijn ze ook het rijkst?

The wealthiest 10% of Americans own a record 89% of all U.S. stocks https://t.co/BoRsm1l2Mf — CNBC (@CNBC) October 19, 2021

De uitsmijter, gisteren was het 34 jaar geleden (Black Monday) dat de Dow Jones zomaar -22,6% deed op een dag, een score die ik uit mijn hoofd ken:

"This market reminds me a lot of 1987."



"So you think we're going to rise 20-fold in 34 years?" — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) October 19, 2021

Veel plezier en succes vandaag.