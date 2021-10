AEX kampt met matte omzetten

Elke dag de juiste voorspelling maken is niet te doen. De plaatjes zijn interessant. Net als de matte omzetten.

Beren beperken zich ook vandaag tot het tegen houden van de stieren. En ook vandaag zien we veel groene druk om hoger te gaan. Ondanks dat de yield blijven Rocken. Opvallend dat we de stijgende yields zo negeren. Maar de handels parameter geeft het ritme aan. Ik verwacht wel de top een dezer dagen. VIXie zou moeten gaan opveren. De huidige stand is erg laag. Zeker met al de rook ontwikkelingen die we om ons heen zien. ASML Index rapporteerde de kwartaal cijfers. Voor mij net wat onder de verwachtingen die ze hadden besproken. Vooruitzichten voor volgend kwartaal zijn prima, maar mogelijk met de huidige koersen was er op beter gerekend. Qua ratio's viel het me nog allemaal mee. Dit kwartaal wordt het doorzetten van de huidige opkoop programma negatiever voor de ratio's, aangezien dit kwartaal dividend betaald gaan worden. Netflix had prima cijfers. Maar ook hier was de toekomst wat vager. Het was weliswaar een afschrijvings post, maar een flinke ook voor het vierde kwartaal. En zo komen we ook met toppers als Netflix en ASML Index qua stijgingen in de resultaten tot stoppen en zien we zelfs wat verzwakking inkomen. Yields rocken flink. Van links naar rechts rennen op het podium. Of te wel van aardige rode koersen naar flink groene koersen en weer terug. Het lijkt dat met veel macht die yield stijgingen geprobeerd wordt om dit tegen te houden. Maar we lezen de berichten. Overal te korten. Van mensen tot aan alle produkten, behalve de DD, Debt & Drugs. Maar daar willen we misschien wel te korten juist in zien. Kortom de wereld leeft weliswaar op de Debt & Drugs maar de tekorten geven duidelijk aan dat we deze visie misschien moeten gaan los laten, wat natuurlijk een niet te realiseren verandering is. Debt & Drugs zijn de twee grootste verslavingen. We gaan het zien. Pakken de beren het stokje over van de stieren, of houden de stieren ook vandaag het stokje stevig vast om dit een paar dagen later uit handen te geven?