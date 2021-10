AEX kampt met matte omzetten

Het vlakke omzetprofiel van de Nederlandse beurs wijst nog niet op een sterke instroom van vers kapitaal.

Op korte termijn ontbreekt het de AEX aan kracht. Vooral het omzetprofiel lijkt nog niet sterk genoeg om AEX door de 800-puntengrens te duwen.

Moneyflow onder laatste top

Desalniettemin komt er een uitbraak aan, want technisch zijn alle pijlen gericht op verdere koersstijgingen.

De achterblijvende omzetten spelen alleen op de korte termijn een rol. Dat kunnen we afleiden aan de moneyflow. Terwijl de AEX al naar een nieuw koersrecord lonkt, staat de moneyflow-indicator nog onder haar laatste top.

Ik denk dat er op dit moment onvoldoende zuurstof in de markt zit om een houdbare uitbraak van de Nederlandse beurs te dragen.

Vandaag bekijk ik de AEX en de Nederlandse moneyflow-indicator.

AEX-index stagneert onder de weerstand 804,47

De Nederlandse beurs heeft eerst de correctieve fase naar boven gebroken. Binnen de herstelbeweging is de AEX vervolgens het koersdoel rond 804,47 punten (de top van 17 september) genaderd.

Voor een duurzame verbetering is een overtuigende doorbraak hierboven noodzakelijk. Er zal dan meer opwaarts potentieel vrijkomen.

Dan mogen we een verdere koersstijging verwachten in de richting van 840 punten, waar ons volgende berekende koersdoel ligt.

De AEX-index heeft pas steun rond 755,33 punten (de bodem van 19 augustus).



Omzetprofiel blijft achter

De Nederlandse moneyflow is iets opgeveerd, na een zeer zwakke periode in september/begin oktober. Nu deze indicator herstelt, is de uitstroom van kapitaal op de Nederlandse beurs in elk geval gestopt.

Maar van een actieve instroom van vers geld is nog geen sprake. Daarvoor moet deze indicator eerst een nieuw all-time high neerzetten.







Uitleg moneyflow

We gebruiken de moneyflow omdat deze wel degelijk toegevoegde waarde heeft. Andere namen: moneyflow-indicator, geldstroommeter of On Balance Volume.

Deze indicator, die verborgen koop- of verkoopdruk kan blootleggen, is afgeleid van het volumeverloop van de Nederlandse beurs in combinatie met het koersgedrag van de AEX.

De moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Deze indicator geeft dus de ontwikkeling van het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de koers hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld. Bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) wordt het volume van die cumulatieve waarde afgehaald.

De kracht van deze indicator ligt vooral in eventuele afwijkingen. Stijgt de beurs, maar daalt de moneyflow, dan gaat de rode vlag omhoog. Blijkbaar zijn er dan wel voldoende kopers, maar beschikken ze over beperkte geldmiddelen.

Maar daalt de beurs met een stijgende moneyflow, dan is het opletten. Mogelijk nadert de beurs dan een bodem. Blijkbaar zijn er dan nog wel verkopers, maar onttrekken ze geen geld meer aan de beurs. In dat geval zou je klaar moeten zitten om bij een trendomkeer toe te slaan.