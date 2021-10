Slotcall: De rentes én de aandelen stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Redactioneel Categorie: Beurs vandaag

Beeld: ANP

Er zijn vandaag geen noemenswaardige macrocijfers en er zijn ook geen gigantische uitschieters. Wel maken de rentes een behoorlijke sprong, waarom dat is weet ik zo gauw niet. Tegelijkertijd stijgen ook de aandelen. De AEX (+0,7%) weet mooi in het groen te eindigen. Anders is dat bij de midcappers (+0,1%) en de kleintjes uit de AScX (+0,0%) die dichter bij huis blijven. Ook deed de Nederlandse hoofdindex het beter dan zijn Franse (-0,1%) en Duitse (+0,3%) tegenhangers. Onder de hoofdaandelen zijn het Unibail (+3,8%), Prosus (+3,3%) en Philips (+3,3%) die ruim 3% stijgen. Gisteren verloor Philips nog ruim 3% na publicatie van zijn cijfers. Ook Just Eat Takeaway (+2,1%) ligt er vandaag goed bij. Dit ondanks de koersdoelverlaging die de maaltijdbezorger van Deutsche Bank naar zijn hoofd geslingerd kreeg. De bank heeft zijn koersdoel voor JET verlaagd van €100 naar €92, met behoud van een koopadvies. Een degelijk plusje is ook te vinden achter Shell (+0,9%). Zou het temaken hebben met de keuze van de Britse toezichthouder? Die heeft namelijk besloten dat Shell Energy Retail de ruim 252.000 klanten van Pure Planet, Daligas en Colorado Energy mag overnemen, nadat deze bedrijven noodgedwongen de handdoek in de ring moesten gooien. Shell Energy werd gekozen doordat het de klanten de beste deal kon bieden. Tesla komt morgen met cijfers, maar die doen er eigenlijk niet toe Morgenavond komt Tesla (+0,1%) met zijn derdekwartaalcijfers. "Maar die cijfers zijn eigenlijk niet zo heel belangrijk", stelt marketwatcher Arend Jan Kamp in BeursPraat, een nieuwe videorubriek op het Instagram-account van IEX. "Het gaat erom hoe men naar het aandeel kijkt." De een ziet Tesla namelijk als autobedrijf pur sang, en vindt het aandeel daarmee erg duur. De ander ziet het juist als batterijfabrikant, of sterker nog, als AI-bedrijf. Dat maakt het verhaal anders. Dit zorgt voor een onuitputtelijke bron aan fantasie in het aandeel. Maar omdat niet iedereen het eens kan worden lopen de koersdoelen ver uiteen. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door IEX.nl (@iex.nl) Plug Power zet vol in op sector in kinderschoenen Plug Power (+0,4%) verhoogde op zijn waterstofsymposium opnieuw de verwachtingen voor de komende jaren. Het bedrijf is volgens aandelenanalist Paul Weeteling goed gepositioneerd om te profiteren van de opkomst van waterstof als energiedrager en heeft ook in Europa en Azië voet aan de grond. Daarvoor moet waterstof echter wel van de grond komen. “Mocht Elon Musk gelijk krijgen en blijken dat waterstof niet kan concurreren met batterijen voor zware toepassingen op lange termijn, dan blijft er van Plug Power weinig over.” Weeteling benadrukt echter dat zelfs Musk niet weet hoe de waterstoftechnologie zich in de toekomst zal ontvouwen. “Op korte termijn drukt de hoge gasprijs echter zwaar op de winstgevendheid. Verder noopt het stevige risicoprofiel tot voorzichtigheid”, waarschuwt Weeteling. Plug Power zet volgens de analist namelijk vol in op een sector die nog in kinderschoenen staat. Plug Power: waterstofaandelen ontwaken #PlugPower https://t.co/QXYAP3TnYb — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 19, 2021 Tradingupdate CM.com “In een summiere tradingupdate meldde CM.com (-3,5%) zijn omzet in het derde kwartaal met 51,1% te hebben opgevoerd naar €58,2 miljoen. Volgens het technologiebedrijf hebben alle drie de kerndivisies bijgedragen aan deze stijging”, schrijft IEX-analist Niels Koerts in zijn analyse die u hieronder kunt vinden. Hoewel Koerts door de onveranderde businesscase positief blijft over CM.com, valt de omzetgroei hem licht tegen. “Dit geldt overigens niet voor de brutowinst, die met liefst 78% aandikte tot €16,2 miljoen.” Het nettoresultaat over het derde kwartaal werd niet bekendgemaakt, maar reken er op dat het bedrijf nog altijd rode cijfers schrijft. “Groei gaat bij CM.com momenteel boven de winstgevendheid.” https://t.co/g5xQzPplPW gaat met gemak voldoen aan eigen jaardoelstellingen #CM.COM https://t.co/GlhbGYItZf — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 19, 2021 Rentes Het sentiment is goed mede door goede amerikaanse cijfers. En bij goed economisch nieuws horen nou eenmaal stijgende rentes. In zo'n geval kunnen zowel de aandelen als de rentes stijgen. Zo stijgt de Nederlandse tienjaarsrente vandaag met vijf basispunten tot 0,03%. Daarmee is de rente weer boven de nul gekropen. Dit is wel een ander beeld dan we eerder zagen in de huidige markt, waarbij stijgende rentes juist druk zetten op de aandelenmarkt. Brede markt De AEX (+0,7%) presteerde vandaag beter dan Frankrijk (-0,1%) en Duitsland (+0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 2,4% tot 15,9 punten.

Wall Street koerst ook in het groen: S&P 500 (+0,6%), Dow Jones (+0,5%) en de Nasdaq (+0,6%).

De euro stijgt 0,2% tot 1,163 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,3%) stijgt, maar niet zo hard als zilver (+3%).

Olie: WTI (+1,3%) en Brent (+1%) stijgen beide.

Bitcoin (+2,8%) stijgt. Het Damrak: Vanochtend opende Philips (+3,3%) flink in de min, om vervolgens dik in de plus te sluiten. Gisteren legde IEX-analist Niels Koerts u nog uit waarom u niet in paniek moet raken van de winstwaarschuwing van Philips.

(+3,3%) flink in de min, om vervolgens dik in de plus te sluiten. Gisteren legde IEX-analist Niels Koerts u nog uit waarom u niet in paniek moet raken van de winstwaarschuwing van Philips. Philips kreeg vandaag overigens wel een aantal koersdoelverlagingen over zich heen. JPMorgan Cazenove, Independant Research, Cfra en Deutsche Bank hebben alle vier hun koersdoelen voor Philips naar beneden bijgesteld. Allemaal wel met behoud van een houdadvies.

Degroof Petercam heeft zijn koersdoel voor ASML (+1,2%) flink opgeschroefd. Waar het koersdoel voorheen €720 was, is dit nu €925 met behoud van het koopadvies.

(+1,2%) flink opgeschroefd. Waar het koersdoel voorheen €720 was, is dit nu €925 met behoud van het koopadvies. KPN (-1,2%) ziet de concurrentie toenemen, met name op de lucratieve markt voor glasvezel. Met T-Mobile NL in handen van Apax en Warburg Pincus, zal de uitrol van glasvezel in Nederland versnellen. “Meer aanbod van glasvezel en impliceert prijsdruk en dat is niet gunstig voor KPN”, stelt aandelenanalist Peter Schutte in zijn analyse van de telecommer. “Dit zal ook zeker een reden zijn waarom de koers zo weinig doet.”

(-1,2%) ziet de concurrentie toenemen, met name op de lucratieve markt voor glasvezel. Met T-Mobile NL in handen van Apax en Warburg Pincus, zal de uitrol van glasvezel in Nederland versnellen. “Meer aanbod van glasvezel en impliceert prijsdruk en dat is niet gunstig voor KPN”, stelt aandelenanalist Peter Schutte in zijn analyse van de telecommer. “Dit zal ook zeker een reden zijn waarom de koers zo weinig doet.” Fugro (-0,0%) stelde vandaag in een persbericht dat het van plan is zijn laboratoriumcapaciteit met 50% op te voeren in Europa en Amerika tegen het eind van dit jaar. Adviezen Philips: naar €36,40 van €40,90 en houden - JPMorgan Cazenove

Philips: naar €39 van €41 en houden - Independant Research

Philips: naar €41 van €45 en houden - Cfra

Philips: naar €42 van €43 en houden - Deutsche Bank

Just Eat Takeaway: naar €92 van €100 en kopen - Deutsche Bank

ASML: naar €925 van €720 en kopen - Degroof Petercam

Ahold Delhaize: naar €26,30 van €25,80 en houden - Morgan Stanley

Prosus: naar €135,90 van €134 en kopen - JPMorgan Cazenove Agenda 08:00 Akzo Nobel Q2-cijfers 08:00 ASML Q3-cijfers 08:00 WDP Q3-cijfers 08:00 Marel Q3-cijfers 08:00 Nestle Q3-cijfers 08:00 Roche Q3-cijfers 08:00 Deliveroo Q3-cijfers 08:00 VK inflatie CPI sep 08:00 Duitsland inflatie PPI sep 11:00 EU inflatie CPI sep 22:00 IBM Q3-cijfers 22:00 PPG Q3-cijfers 22:00 Tesla Q3-cijfers

Coen Grutters is redacteur van IEX.