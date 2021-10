En toen kwam de SEC met een heel lange snuit...

Beste Arend-Jan,



Ik heb zelf een positie in Gamestop en volg de ontwikkelingen al ruim een halfjaar. Je gaat voorbij aan een aantal hele grote details.



Hedgefunds hebben hun shortposities tot op de dag van vandaag nog steeds niet ‘afgesloten’ waardoor honderdduizenden tot miljoenen beleggers nog steeds belegd in GME blijven. Zij zijn er van overtuigd dat de echte squeeze zelfs nog moet plaatsvinden. Er staan circa 70 miljoen aandelen uit waarvan een gedeelte maar beschikbaar is voor de markt. De gigantische community op forums zoals Reddit bezitten gezamenlijk al méér aandelen dan de uitstaande aandelen.



Je hebt al een aantal keer laten vallen dat Gamestop trekken aan een dood paard is en dat er maar weinig berichtgeving is -> volstrekt onjuist. Gamestop is bezig met een gigantische verandering naar E-commerce, hebben bijna 2 miljard in kas en nagenoeg géén schulden (welk ander beursgenoteerd bedrijf kan dag zeggen?). Tevens is de verwachting dat er op korte termijn een cryptodividend (NFT) aangekondigd gaat worden. Hoe kun je anders verklaren dat de koers niet is terugzakt naar 10 dollar maar vandaag de dag nog steeds ~ 200 staat?



Zie bijlage: een overzicht van hoge functionarissen van voooraanstaande bedrijven zoals Amazon, Microsoft, Google, Facebook, Wallmart die DIT jaar zijn overgestapt naar Gamestop. Waarom hebben ze die overstap gemaakt naar een noodlijdend bedrijf en meme-stock zoals je zelf zegt?



De onderste steen in dit verhaal is nog lang niet boven.