En toen kwam de SEC met een heel lange snuit...

Markt(partijen) werkten naar behoren tijdens GameStop-hype, zegt de SEC. Het rapport is een tip voor wie wil weten hoe beurzen werken.

Het lang verwachte rapport... In 45 pagina's zet de Amerikaanse toezichthouder SEC uiteen dat de markten en faciliterende partijen functioneerden zoals ze behoorden te functioneren tijdens de meme-aandelenhype in januari. Dit rapport is meteen een aanrader voor wie wil weten hoe beurzen nou werken.

?? GameStop Report is out ??



Our staff just published our report on Equity and Options Market Structure Conditions in Early 2021.



Read the report ?? — SEC (@SECGov) October 18, 2021

Voorbeurs stipte ik dit al even aan, nu duik ik er wat dieper in. Weet u nog? De GameStop-frenzy begin dit jaar. Even kort door de bocht: op diverse forums van zeg maar de nieuwe generatie (Robinhood)beleggers werd gesignaleerd dat er bij sommige fondsen veel short uit stond.

Koersexplosie

Zoals bij GameStop. Als we nou eens met z'n allen long... was een sneeuwballetje dat daar ontstond. Wat er vervolgens gebeurde, is zonder weerga in de beursgeschiedenis. De koersen van GameStop en andere halfbakken aandelen met heel veel short explodeerden met honderden en duizenden procenten.

Particuliere beleggers dwingen Wall Street op de knieën, kraaiden zeker de Nederlandse media die prachtige portretten maakten van allerlei zogenaamd principiële beleggers die met hun eigen geld geheel belangeloos de financiële markten er van langs gaven. Zie hier een voorbeeld, waar ik ook nog in figureer.

Markten functioneerden gewoon

Tevreden lees ik nu mijn ogen quotes van toen terug, ik schatte het toen aardig in. Er gebeurde namelijk helemaal niks bijzonders. De markten functioneerden gewoon en als er ergens iets héél hard beweegt, springt binnen geen tijd de hele financiële handel- en wandelindustrie op de rijdende trein.

Daar dachten die particulieren heel anders over, want toen de risico's (margins) voor marktpartijen te groot werden, ging de markt half dicht. En toen waren de rapen gaar. Wall Street neemt wraak en speelt vals, heette het. Niet dus. Zegt de SEC.

SEC flags gamification of stock trades in long-awaited GameStop report https://t.co/tt683alRPQ by @bcheungz pic.twitter.com/CJkyeoF49T — Yahoo Finance (@YahooFinance) October 18, 2021

Op enkele kleine glitches na werkte de markt uitstekend, signaleert de SEC in het rapport. Vink, chef de mission Ken Griffin van Citadel pochte in februari in een Congres-hoorzitting al dat hij trots was dat zijn systemen perfect werkten in die compleet doorgedraaide markt.

PFOF

Ik wist toen eigenlijk al meteen dat hij klauwen met geld aan die meme-aandelenhype had verdiend. Enfin, terug naar de SEC dat eigenlijk geen nieuwe conclusies trekt en geen aanbevelingen doet. Het herhaalt louter dat het van de payment for order flow (PFOF) afwil en van té populaire beleggingsapps.

PFOF, het verkopen van de order flow aan de hoogste bieder (die dit uitmelkt) door (gratis) brokers is omstreden. Mag ik? Principieel is het verkeerd, want zo komt niet de meest eerlijke prijs tot stand. Praktisch is het misschien goed, want de gemiddelde particulier kan gewoon beter af zijn met PFOF.

Een mooie app heeft Robinhood als geen ander begrepen: je moet het grote publiek niet lastigvallen met (semi-)professionele koersenbakken, dataschermen, newsfeeds en ingewikkelde orderbriefjes om het aan je te binden. Nee, dat moet een leuke en intuïtief te gebruiken app zijn. Met één swipe erin of eruit.

Dikke hefboom

Ofwel, binnen luttele minuten kunt u meedoen op de beurs en uzelf voor het leven ruïneren, als u wat al te enthousiast bent. Want waarom zou u geen dikke hefboom nemen als het toch alleen omhoog kan? Want bewegingen van honderden procenten op een dag zijn zo saai en schieten niet op, nietwaar?

Dat is dus ook waar de SEC over valt. Enfin, dat was GameStop. Of toch niet? Het aandeel staat nog altijd hoog. Hoewel het hoe langer hoe minder voor-of achteruit is te branden, valt er nog genoeg te halen voor een handige trader. Temeer daar er nog velen in zitten die blijven zitten tot ze hun aankoopkoers terughebben.

Houd ik zelf nog een een puntje over: in januari werd op die forums opgeroepen tot bestorming van aandelen, shorters, Wall Street en de rest. Is dat niet strafbaar? De SEC zegt er niets over in het rapport.