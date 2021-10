De bitcoin-future-ETF dus en hier het stukje waarvan u wist...

Het is mooi om te zien dat Bitcoin nu ook een integratie krijgt met de conventionele finance. Hier zaten veel institutionals op te wachten, want nu is er de zekerheid dat je exposure in BTC kan nemen m.b.t. de reguleringen.



Wat beter is, is om gewoon direct wat bitcoin te kopen en het weg te zetten op een hardware wallet. In finance kan je niet meer om Bitcoin heen en met het Lightning netwerk dat razendsnel groeit komen er nog mooie dingen aan.



En eerlijkheid gebeid te zeggen dat het mijn allerbeste investering ooit is geweest, daar kan geen rente, yield, dividend, huur tegenop, dat mag ook wel even gezegd worden A-J, want de zure ondertoon is al jaren door tussen de regels te vernemen is de stukken over Bitcoin.