De bitcoin-future-ETF dus en hier het stukje waarvan u wist...

Tegen 0,95% kosten (!) gaat als het goed is vandaag de ProShares Bitcoin Strategy ETF van start. Duiding en voor wie dit wel en niet is.

Dit.

Iets wat me gisteren irriteerde bij VI is dat #ChrisWoerts steeds over #Bitcoins praat en dan zaken roept als: in de Bitcoin heb je geen inflatie. Ook heeft hij het niet over risico's en volatility. niet over verbod in China, energieconsumptie, etc. @voetbalinside pic.twitter.com/HsYF6CZxOt — Cees Smit (@ceessmit) October 19, 2021

Zelden zie ik Cees Smit zo uitgesproken. Zelden ook dat ik het zelf zo met hem eens ben, want hij raakt hier volgens mij de essentie: de noodzakelijke bekeringsdrang bij zulke assets. Leg ik uit.

een goeroe? het is gewoon een retail beleggertje dat naar zijn eigen positie lult en alleen maar kan kopen en het product en het concept inflatie niet begrijpt. In een programma als VI is dit levensgevaarlijk. — Cees Smit (@ceessmit) October 19, 2021

De gereguleerde markt hangt van de wetten, regels en disclaimers aan elkaar. Op de ongereguleerde crypto-markt kan, mag én doet iedereen waar hij of zij zin in heeft. Vooral zieltjes winnen. Want wie erin zit, heeft maar één belang: dat er nog meer bij komen om de prijs te laten stijgen. U moet het van de ander hebben.

Louter een prijs

Hetzelfde geldt voor commodities, die ook alleen maar een prijs kennen. De meeste coins verdienen zelf ook geen geld, zoals de winst van de bedrijven van de aandeelhouders is (die beslissen wat ermee te doen), obligaties coupons betalen, vastgoed huur oplevert en sommige kunstvormen royalties incasseren.

Kort door de bocht samengevat: zeker op lange termijn worden we bij aandelen, obligaties en vastgoed samen rijk (en worden we af en toe samen geschoren). Bij assets die louter een prijs hebben wordt u ten koste van de ander rijk, of ten faveure van die ander arm. Een zero sum game dus. En de markt verdient altijd.

Want òf de markt verdient. Zie het GameStop-rapport vandaag van de SEC. De market makers dansen nu nog de horlepiep van die frenzy afgelopen winter. En ze azen al jaren op de ongereguleerde crypto-markt, waar de spreads geen grenzen kennen en niemand op de kosten let. Zie hier een heel grote handelaar:

CITADEL SECURITIES FOUNDER KEN GRIFFIN SAYS HIS FIRM DOES NOT TRADE CRYPTOCURRENCIES BECAUSE OF THE REGULATORY UNCERTAINTY AROUND THEM



CITADEL SECURITIES FOUNDER KEN GRIFFIN SAYS THAT IF CRYPTOCURRENCIES WERE REGULATED, HIS FIRM WOULD TRADE THEM — *Walter Bloomberg (@DeItaone) October 4, 2021

ProShares rukt op zijn eigen site ook met groot materieel uit. Juichfilmpje en lekker scrollen door sexy oneliners: het is duidelijk voor het grote publiek gemaakt en niet saai, sec en to the point voor de sector.



Vooral die kosten zijn er wel, en niet zo'n beetje ook. Vandaag gaat als het goed is de handel los in de ProShares. Vraag uw bank of broker als u geïnteresseerd bent, ik heb geen idee wie dit product al dan niet gaan aanbieden. Ik kan me alleen wel voorstellen dat er ook vanuit die hoek wel enige belangstelling is...

Dit is het fact sheet van die ETF. Veel staat er niet, op de onderliggende futures én kosten na. U ziet het goed: 0,95%. En dat voor een tracker... Voeg dat bij die genoemde spreads en het gebrek aan kennis en kunde bij de greedy kudde en u snapt waarom de industrie staat te trappelen om met producten te komen.



Resumerend, gefeliciteerd ProShares dat jullie als eerste een ETF hebben gemaakt waar zelfs de megakritische toezichthouder SEC geen gaten in kan schieten. Wie volgt? Voor wie vertrouwd is met de handel in futures kan dit een mooie aanwinst zijn. Als u dat niet bent, zou ik ervan wegblijven.

Uitgekleed

Ik vond het treffend wat een ervaren professionele handelaar voor eigen rekening mij zo'n twee jaar geleden vertelde, toen we het over de VIX- en VIX-on-VIX-futures (volatiliteit) hadden. Dat zijn ook van die hard-hitters, waar u alles van de hoed en de rand moet weten, omdat u anders in no time uitgekleed kan zijn.

Ik raad particulieren natuurlijk altijd af in zulke producten te handelen, zei hij tegen me. Weet je wat het is? Als het hard gaat en je zegt dat, dan denken mensen dat je hen niet gunt dat zij er ook aan verdienen. En zo is het maar net. Tegen hebzucht is geen disclaimer, wet, regel of boerenwijsheid gewassen.

Succes als u in dit product gaat, but be careful out there. Er lopen in die markt partijen en mensen rond die veel slimmer en sneller zijn dan u en over veel meer resources beschikken.